Far East Film Festival 2018: il trailer della ventesima edizione

Lo avevamo già capito dal poster ufficiale presentato qualche giorno fa: per festeggiare il suo ventennale, il Far East Film Festival di Udine punta forte sulle distanze e allo stesso tempo sulle identità fra Oriente e Occidente. E il nuovo trailer della manifestazione, punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema popolare asiatico, lo conferma.

Il video s'intitola Spaghetti Incident, quasi come il sesto album dei Guns N' Roses, pubblicato nel 1993, e come è facile intuire dal titolo gioca con un luogo comune che perseguita, da sempre, gli italiani e i cinesi: sono nati prima gli spaghetti, appunto, o sono nati prima i noodles?

La risposta, ovviamente, conta poco, ma due giovani registi, l’udinese Michele Fiascaris e il veneziano Filippo Polesel, si sono divertiti a giocare con la domanda, trasformandola in un vero e proprio mini-film: una spassosa crime story in perfetto Hong Kong style, lunga un minuto e quindici.

«Spaghetti Incident – spiegano Fiascaris e Polesel – è un piccolo sketch in chiave gangster che ironizza su un interrogativo irrisolvibile: chi ha inventato gli spaghetti? Siamo stati noi italiani o sono stati i cinesi? Una discussione certamente innocua e frivola, non ci sono dubbi, a meno che a farla non siano due violenti boss della malavita cinese e italiana...».

Il primo è interpretato da Wai Wong, attore hongkonghese che vive nel Regno Unito da quand'era bambino (lo abbiamo intravisto nel Cavaliere oscuro di Christopher Nolan e in Spectre di Sam Mandes), il secondo, invece, è interpretato da Luca Zizzari, milanese di nascita e londinese d'adozione, noto al pubblico per il ruolo di Matteo nella serie cult Peaky Blinders.