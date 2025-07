News Cinema

Fantastici 4, Pedro Pascal non rasato? Va bene così, è ancora traumatizzato da Wonder Woman 1984

Intervistato da LADBible per l'uscita di I Fantastici 4: Gli inizi, Pedro Pascal ha confermato che il suo Reed Richards non rasato non è casuale: ha provato solo una volta a radersi del tutto, per Wonder Woman 1984, e ha sofferto.