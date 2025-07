Avengers: Doomsday, Pedro Pascal charisce che Reed Richards non sarà il leader degli Avengers

News Cinema

Dopo le precedenti dichiarazioni del regista di I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal ha tentato di fare chiarezza sul ruolo che avrà in Avengers: Doomsday.

In una precedente intervista, il regista de I Fantastici 4: Gli Inizi ha dipinto Reed Richards come il prossimo leader dei Vendicatori in Avengers: Doomsday, ma è stato Pedro Pascal, che lo interpreta, a fare chiarezza. Con il debutto sempre più vicino della Prima Famiglia Marvel sul grande schermo, Pedro Pascal ha voluto puntualizzare alcuni aspetti del suo personaggio.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal fa chiarezza sulle precedenti dichiarazioni del regista sul suo ruolo in Avengers: Doomsday

Non molto tempo fa, Matt Shakman ha rivelato a Variety che lavorare su Reed Richards, ovvero Mr Fantastic, ha richiesto uno sforzo: “Passa dall'essere lo scienziato nerd rinchiuso in laboratorio, al marito e padre che farebbe qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia, fino all'uomo che guida gli Avengers. Mi sono reso conto che la versione che stavamo costruendo doveva avere tutti questi elementi”. Una frase a detta di Pedro Pascal estrapolata dal contesto, motivo per cui l’attore di The Last of Us ha preferito fare chiarezza. Intervistato da Entertainment Weekly, ha precisato: “Matt parlava di un Reed Richards che, nei fumetti degli Avengers, vede i Fantastici Quattro coinvolti e Reed incaricato di guidare una missione, ma è diverso da quello che stiamo facendo noi. Quindi penso che ciò che Matt ha detto su Reed e sul fumetto sia stato estrapolato dal contesto”.