Fantastic Four: Kevin Feige parla del reboot, cosa aspettarsi?

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha chiarito un aspetto del prossimo nuovo film sui Fantastic Four: cosa ci possiamo aspettare?

Sappiamo che il nuovo Fantastic Four sarà nelle sale nel novembre 2024 e farà parte della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe: prima della fine dell'anno e più probabilmente fino al 2023 inoltrato non sapremo nulla di certo sugli attori scelti per interpretare il quartetto, ma Kevin Feige ha già dato un forte indizio su cosa aspettarci dal prossimo film dedicato a Reed Richards / Mister Fantastic, Sue Storm / Donna Invisibile, Johnny Storm / Torcia Umana e Ben Grimm / La Cosa. Leggi anche Marvel Fase 5 e 6: ecco le ultime notizie dal Comic Con 2022 Marvel annuncia la Fase 5 dell'MCU: Ecco le serie tv che ne faranno parte e quando arriveranno

Kevin Feige sul nuovo Fantastici Quattro: non sarà un reboot

Il prossimo Fantastici 4 nel novembre 2024 avrà una bella sfida dinanzi a sé: far dimenticare il flop dell'ultima proposta (Fantastic 4 - I Fantastici Quattro) e scegliere un approccio diverso dai più vecchi I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007). Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, intervistato da The Hollywood Reporter, sembra avere un'idea chiara di come procedere, insieme al suo team. Ecco le sue parole.

Un sacco di persone conoscono la loro origin story. Un sacco di persone hanno un'idea generale di chi siano. Come teniamo in conto questo per dare qualcosa che nessuno ha mai visto prima? Ci siamo posti obiettivi molto alti per riportarli sullo schermo.

Sembra chiaro dalle parole di Feige che il film del 2024 non perderà tempo a spiegarci come i Quattro siano diventati chi sono, ma piuttosto cercherà di affrontare una storia magari in medias res (immaginiamo collegata strettamente con quanto starà accadendo nell'MCU, tra Fase 5 e 6). Scelta vincente? Nel frattempo l'unica apparizione di Reed Richards al cinema in gestione Marvel Studios è stata quella "alternativa" in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove il personaggio è stato interpretato da John Krasinski, favorito in rete per il ruolo.

Ricordiamo che il prossimo Fantastici 4 ha perso di recente il suo regista designato, Jon Watts.