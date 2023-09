Fantafestival 2023: ecco il programma della 43esima edizione

News Cinema

Torna dal 4 all'8 ottobre al Nuovo Cinema Aquila di Roma l'appuntamento col Fantafestival, con un omaggio ai suoi fondatori, Adriano Pintaldi e Alberto Ravaglioli, scomparsi entrambi quest'anno. Il programma.

Torna dal 4 all'8 ottobre sugli schermi del Nuovo Cinema Aquila di Roma, a ingresso gratuito, l'appuntamento per tutti gli appassionati di cinema fantastico col Fantafestival, la storica manifestazione romana giunta quest'anno alla 43esima edizione, sotto la direzione di Simone Starace, dopo la prematura scomparsa di Michele De Angelis. E un omaggio, tra i molti di questa edizione, verrà dedicato proprio ai primi co-direttori della manifestazione, Adriano Pintaldi e il fondatore Alberto Ravaglioli, che ci hanno improvvisamente lasciato quest'anno. Diamo un'occhiata ad alcuni titoli del Fantafestival, sempre più povero di soldi ma non di idee e di passione, dopo avervi ricordato che su http://www.fanta-festival.it/programma-2023 trovate in dettaglio tutti i titoli e gli orari della programmazione.

Cosa vedere al Fantafestival 2023

Oltre alla selezione di cortometraggi in programma, sono uno al giorno i lungometraggi in concorso: l'italiano Cieco Sordo Muto di Lorenzo Lepori, lo spagnolo La niña de la comunión (in collaborazione con Plaion), il canadese Viking di Stéphane Lafleur e l'americano Eight Eyes di Austin Jennings. Per ricordare il regista Ruggero Deodato e Michele De Angelis, verrà presentato il backstage diretto da quest'ultimo Nella giungla: The Making of Cannibal Holocaust. In anteprima serale la coproduzione tra Messico e Perù Huesera, di Michelle Garza Cervera. Nella sezione Fantafestival Story, da non perdere Splatters - Gli schizzacervelli di Peter Jackson (foto), che nel 1992 fu presentato proprio al Fantafestival di Pintaldi e Ravaglioli che portarono il film in anteprima insieme al protagonista Timothy Balme. Interessante la sezione Lost & Found, che propone film poco visti o riscoperte: segnaliamo il giapponese Door (1988) Banmei Takahashi Test pilota Pirxa (Polonia/URSS, 1979, 95′) di Marek Piestrak, The Curse (Brasile, 1982-2021, 52′) dell'eccentrico José Mojica Marins, Dracula cerca sangue di vergine... e morì di sete di Paul Morrissey e Antonio Margheriti, alla presenza di Stefania Casini, che ne fu una delle protagoniste, Polsi sottili (1985) di Giancarlo Soldi. Tra le riproposte da non perdere domenica 8 Henry - Pioggia di sangue di John McNaughton. In chiusura, sempre domenica 8, una tavola rotonda, "Due marziani a Roma", dedicata ad Adriano Pintaldi e Alberto Ravaglioli, precederà la proiezione de Lo Squalo

Gli incontri del Fantafestival

Tra i registi, produttori e attori che accompagneranno i loro film al festival, segnaliamo nella sezione Masterclass venerdì 6 l'incontro con lo sceneggiatore e regista Antonio BIdo e quello del 7 ottobre con la celebre attrice, regista e sceneggiatrice Stefania Casini, che precederà la proiezione di L'Orafo di Vincenzo Ricchiuto. Insomma quattro giorni di Fantafestival molto intenso, a cui è vietato mancare, perché questa manifestazione, prima ancora che un festival di cinema, è uno stato d'animo.