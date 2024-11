Familia torna al cinema nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

News Cinema

Familia di Francesco Costabile esce di nuovo al cinema in occasione del Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il film resterà in sala fino al 30 novembre.

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e, per l'occasione, torna in sala Familia di Francesco Costabile, film su una famiglia disfunzionale in cui Francesco Di Leva interpreta un uomo che è molto violento con sua moglie (Barbara Ronchi) e con i suoi due figli maschi. Come scrive il nostro Mauro Donzelli nella recensione, Familia è drammaticamente attuale e ci pone davanti a uno specchio e a un dolore diffuso nelle nostre società.

Presentato in Concorso all'ultimo Festival di Venezia nella sezione Orizzonti, Familia ha vinto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile a Francesco Gheghi, la Segnalazione Cinema for UNICEF, il premio Miglior Cast Italiano Mostra 2024 e il Nuovo IMAIE Talent Award per Tecla Insolia.

Familia di nuovo in sala: il commento del regista Francesco Costabile

FRInterpretato dunque anche da Francesco Gheghi e Marco Cicalese, Familia è una produzione Tramp Limited in associazione con Medusa Film, Indigo Film, O'Groove in collaborazione con Prime Video ed è prodotto da Attilio De Razza, Nicola Picone, Nicola Giuliano e Pierpaolo Verga. Il film è tratto dal romanzo "Non sarà sempre così" di Luigi Celeste. Intervistato a proposito del ritorno in sala il 25 novembre, Francesco Costabile ha dichiarato:

Mai come in questi giorni stiamo assistendo ad una strumentalizzazione politica sul corpo delle donne. C'è bisogno di un risveglio collettivo contro una classe politica che fa propaganda anche su temi così delicati. Facciamoci sentire, facciamo del rumore, anche nel buio di una sala cinematografica.

Familia è un film sulla violenza di genere che non edulcora, non ammorbidisce un tema che va affrontato di petto. La violenza va attraversata, bisogna conoscerla per imparare a difendersi.

Sono felice che il film torni nelle sale, soprattutto in questi giorni. Concedetevi questa esperienza, andate al cinema.

In queste settimane il cinema prende posizione contro la violenza sulle donne anche con Non sono quello che sono, la reinterpretazione in chiave contemporanea dell'Otello di Shakespeare sceneggiata e diretta da Edoardo Leo. Come ci ha tenuto a spiegare il regista, il film non è il dramma della gelosia o la tragedia di Otello ma la tragedia di Desdemona, uccisa da un narcisista manipolatore solo sulla base di un sospetto tradimento.

Tornando a Familia, resterà in cartellone fino al 30 novembre. Se l’avete perso, vi consigliamo di correre al cinema a recuperarlo.