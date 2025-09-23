Familia di Francesco Costabile rappresenterà l'Italia all'Oscar per il film internazionale

News Cinema

A sorpresa, in un anno senza un chiaro favorito, la commissione appositamente designata dall'Anica ha scelto Familia di Francesco Costabile per rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar per il miglior film internazionale. Ecco tutti i dettagli.

L'autunno è arrivato, portando con sé l'avvio della lunga stagione dei premi per il cinema. Grande sorpresa dopo la riunione del Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar per la categoria miglior film internazinale, istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences davanti a un notaio e composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli. È stato scelto Familia di Francesco Costabile come film che rappresenterà l’Italia alla 98ª edizione degli Academy Awards®, nella selezione per la categoria International Feature Film Award.

Familia, diretto da Francesco Costabile, che lo ha scritto con Vittorio Moroni e Adriano Chiarelli, e con protagonisti, fra gli altri, Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Tecla Insolia, Enrico Borrello, concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy® e che sarà resa nota il 16 dicembre 2025.

L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 22 gennaio 2026, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026.