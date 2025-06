F1: il film con Brad Pitt ha una scena post-credit che anticipa un sequel?

News Cinema

Il film ad alta velocità con protagonista Brad Pitt è già uno dei titoli dell'anno, ma ha anche una scena post-credit? Non proprio: F1 include una sorpresa finale che potrebbe persino fare da apripista per un sequel.

F1, ultima fatica del regista Joseph Kosinski, è un film spettacolare, che include emozionanti riprese di gara girate in IMAX con la stessa tecnica che il regista e il direttore della fotografia Claudio Miranda hanno usato per le sequenze di volo di Top Gun: Maverick. Il lungometraggio con Brad Pitt, nelle nostre sale dal 25 giugno, si è già distinto come uno dei titoli più ricchi d'azione dell'anno. Tra curve al cardiopalma e brividi di velocità, F1 vanta anche una o più scene post credit? Scopriamolo subito.

Sonny Hayes (Brad Pitt) è un ex pilota di Formula Uno che ora si guadagna da vivere guidando su circuiti secondari. Dopo aver vinto la 24 Ore di Daytona, viene avvicinato da un ex compagno di squadra, Ruben Cervantes (Javier Bardem), che ha una proposta per lui. L'uomo rischia di perdere la sua scuderia di Formula Uno se non vince una gara entro la fine della stagione, quindi vuole dare a Hayes la possibilità di dimostrare il suo valore sulla più grande piattaforma di corse del mondo Sonny correrà al fianco di Joshua Pearce (Damson Idris), giovane talento esordiente determinato a dettare le sue regole all’interno del team. Mentre i motori ruggiscono, il passato riaffiora e Sonny si rende conto che, in Formula 1, è il compagno di squadra che rappresenta la concorrenza più spietata.

Attenzione SPOILER!!!

A seguire, ENORMI spoiler su F1.

Se non avete ancora visto il film con Brad Pitt e non volete scoprire nulla, vi consigliamo di interrompere qui la lettura dell'articolo.

Hayes, si diceva, accetta un lavoro come pilota per la squadra di Ruben, l'APEX, insieme a Joshua Pearce. Come previsto, i due si scontrano a causa della strategia di gara non convenzionale di Hayes e della tendenza del giovane pilota a ribellarsi all'autorità, ma, alla fine, Sonny vince il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Il team APEX è salvo e il piano ostile di Banning (Tobias Menzies) va a monte. Hayes decide di lasciare la F1 da campione, avendo finalmente dimostrato di essere il miglior pilota del mondo.

F1, il film con Brad Pitt ha una scena dopo i titoli di coda?

F1 non ha una scena post-credit aggiuntiva, ma include una scena a metà dei titoli di coda. Mentre questi ultimki iniziano a scorrere, c'è una piccola sorpresa. Dopo aver vinto la gara in Arabia Saudita, Hayes va a Baja, in California, dove contatta una squadra di corse fuoristrada chiedendo se stanno ancora cercando un pilota. In precedenza, nel film, abbiamo appreso che Hayes stava giusto pianificando di recarsi a Baja, prima di essere contattato da Ruben per unirsi al suo team di F1. Durante i titoli di coda, vediamo Hayes impegnato proprio nelle gare sulle dune californiane.

F1, la scena a metà dei titoli di coda anticipa un sequel?

La scena a metà dei titoli di coda non anticipa direttamente un sequel di F1. Serve più come materiale extra per i fan. Gli appassionati di corse e di sequenze adrenaliniche saranno sicuramente lieti di vedere ancora Brad Pitt alla guida di auto fantastiche, soprattutto se vedranno il film in IMAX. Tuttavia, pur non preannunciando un secondo film, la scena lascia la porta aperta al ritorno di Sonny Hayes per altre avventure agonistiche. Nonostante gli infortuni che avrebbero potuto mettere fine alla sua carriera, Hayes continua a gareggiare, come dimostra la sua esperienza fuoristrada a Baja. Chi può dire che non lo vedremo rispondere ad un'altra chiamata che lo riporti ai vertici, come pilota oppure come mentore di un esordiente?