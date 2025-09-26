F1 e Top Gun Maverick, cos'hanno in comune? Ce lo spiega Jerry Bruckheimer

News Cinema

Jerry Bruckheimer, storico producer hollywoodiano, ha discusso dei suoi ultimi successi con F1 e Top Gun Maverick: hanno lo stesso regista, ma anche alla base la stessa filosofia di un grande spettacolo.

A 82 anni, il producer Jerry Bruckheimer è una vera leggenda di Hollywood: con una carriera iniziata negli anni Settanta, sbocciata negli Ottanta con successi fenomenali come Top Gun, American Gigolo, Flashdance, Beverly Hills Cop, è riuscito tra i Novanta e i Duemila a non perdere il passo. Dopo altri centri come Bad Boys, Armageddon e Pirati dei Caraibi, negli ultimi anni non è calato grazie a Top Gun Maverick con Tom Cruise e F1 - Il film con Brad Pitt. Variety lo ha ospitato in un incontro, dove - approfittando proprio di queste due ultime hit - ha cercato di capire qualcosa della sua filosofia. Perché anche due film apparentemente così diversi combattono dalla stessa parte.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/f1-il-film/63928/video/?vid=47092" title="F1 - Il Film: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula Uno - HD">F1 - Il Film: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula Uno - HD</a>

Jerry Bruckheimer: "Dipende da noi fare film che facciano alzare la gente dal divano per andare al cinema"