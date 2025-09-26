TGCom24
News Cinema

F1 e Top Gun Maverick, cos'hanno in comune? Ce lo spiega Jerry Bruckheimer

Domenico Misciagna

Jerry Bruckheimer, storico producer hollywoodiano, ha discusso dei suoi ultimi successi con F1 e Top Gun Maverick: hanno lo stesso regista, ma anche alla base la stessa filosofia di un grande spettacolo.

F1 e Top Gun Maverick, cos'hanno in comune? Ce lo spiega Jerry Bruckheimer

A 82 anni, il producer Jerry Bruckheimer è una vera leggenda di Hollywood: con una carriera iniziata negli anni Settanta, sbocciata negli Ottanta con successi fenomenali come Top Gun, American Gigolo, Flashdance, Beverly Hills Cop, è riuscito tra i Novanta e i Duemila a non perdere il passo. Dopo altri centri come Bad Boys, Armageddon e Pirati dei Caraibi, negli ultimi anni non è calato grazie a Top Gun Maverick con Tom Cruise e F1 - Il film con Brad Pitt. Variety lo ha ospitato in un incontro, dove - approfittando proprio di queste due ultime hit - ha cercato di capire qualcosa della sua filosofia. Perché anche due film apparentemente così diversi combattono dalla stessa parte.

Jerry Bruckheimer: "Dipende da noi fare film che facciano alzare la gente dal divano per andare al cinema"

Non che F1 - Il Film sia andato bene come Top Gun: Maverick, perché parliamo di un incasso mondiale di 624.375.000 dollari contro 1.495.700.000 (fonte Boxofficemojo), ma poco importa: sono due grandi risultati che rispettivamente l'Apple/Warner Bros e la Paramount devono alle fatiche di Jerry Bruckheimer, producer veterano ancora legato a un'idea del cinema divistico hollywoodiano di grande respiro. "Dipende da noi nel settore creare l'intrattenimento che spinga la gente a lasciare casa per venire a guardarci. Abbiamo tutti la cucina a casa, no? Ma ci piace pure andare a cena fuori. Ma allora vuoi del buon cibo, e noi dobbiamo dare del buon cibo."
Top Gun: Maverick e F1 - Il Film sono legati dallo stesso regista e dalla stessa filosofia di fondo. Di Joseph Kosinski il buon Jerry dice: "Joe ha una formazione da ingegnere e architetto, è preciso su ogni cosa. Adora il nostro settore, ama raccontare storie. È un tecnico fenomenale, gestiva 16 diverse inquadrature sulle auto di F1, quattro per volta. Hanno sviluppato una nuova tecnologia per piazzare quelle camere sull'auto, camere grandi la metà di quelle che avevamo usato in Top Gun Maverick." Tutto questo con uno scopo simile: trasportare spettatori e spettatrici in un mondo che la maggior parte di loro non vivrà mai in prima persona. "Ti immergi in questo mondo di cui non sai niente. E quando esci dal cinema, sai più sul conto di questi piloti, rispetto a quando sei entrato."
Tom Cruise e Brad Pitt sono le colonne dei due film: "Quando lavori con Tom o Brad, loro sono un vero valore aggiunto, perché vogliono vincere. Vogliono fare un gran film. Vogliono dare una grande performance. Si assicurano di poter promuovere il film, che il pubblico lo ami."
A 82 anni, per quanto Bruckheimer rimanga un professionista, i soldi contano relativamente: "Lo faccio per il sorriso sulle facce delle persone, per l'idea di coinvolgerle emotivamente. Le fai evadere dalla loro vita per un paio d'ore, le fai sentire meglio. E quello è il piacere che provo quando sto in piedi in sala, dietro al pubblico, e lo guardo emozionarsi con uno dei nostri film. A quello punti. Non ci riusciamo sempre, ma quando ci riusciamo è entusiasmante."
E per Top Gun 3, il nuovo Pirati dei Caraibi o il sequel di F1? Dopo decenni, Jerry è troppo professionale e realista per sbilanciarsi: "Speriamo di riuscire a farli tutti."

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
