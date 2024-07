Eyes Wide Shut, Nicole Kidman: "A Stanley andava bene così, era il final cut"

News Cinema

Chiacchierando col Los Angeles Times, Nicole Kidman ha ricordato la lavorazione lunghissima e strana di Eyes Wide Shut, e ha tagliato corto sulle voci di rimaneggiamenti della visione di Stanley Kubrick, morto poco prima dell'uscita del lungometraggio.

In occasione dei 25 anni di Eyes Wide Shut, ultima opera di Stanley Kubrick con Tom Cruise e Nicole Kidman, il Los Angeles Times ha intervistato quest'ultima sulla lavorazione lunghissima e ormai leggendaria. Nella chiacchierata, Kidman dà anche il suo parere sull'annosa questione del montaggio finale arrivato al cinema: era davvero almeno in linea di massima quello approvato da Kubrick? Per lei decisamente sì. Leggi anche Eyes Wide Shut, come Stanley Kubrick sfidò se stesso un'ultima volta

Nicole Kidman su Eyes Wide Shut: "Stanley non sopportava i perché"