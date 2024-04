Evil Dead: in arrivo non uno, ma due nuovi film della saga horror creata da Sam Raimi

News Cinema

Sébastien Vaniček e Francis Galluppi sono i registi che porteranno al cinema i prossimi film della saga horror Evil Dead, ovvero La casa, inaugurata da Sam Raimi nel lontanissimo 1981.

Quella inaugurata nel 1981 da Sam Raimi con Evil Dead, ribattezzato impropriamente da noi La casa, è una delle saghe horror più durature. Così, dopo il recente reboot al femminile La casa - Il risveglio del male, sono stati messi già in cantiere due nuovi film della serie. Del primo già si sapeva, ma a sorpresa è spuntato il nome del regista incaricato di dirigerne un altro.

Evil Dead: due nuovi film della saga

Il primo film a portare avanti la saga di Evil Dead sarà diretto - e questo già lo sapevamo - dal francese Sébastien Vaniček, che si è fatto notare col suo Vermines. Il secondo, invece, come rivela Deadline, sarà scritto e diretto da Francis Galluppi, che ha all'attivo un film, ancora inedito, intitolato The Last Stop in Yuma Country. Nel suo caso si tratta di una storia originale da lui proposta a Sam Raimi e soci, che dopo aver visto la sua opera prima l'hanno subito assunto per affidargli la regia del nuovo film. Sulla storia, il probabile cast e altri dettagli, non si sa ancora niente. Di certo c'è che Raimi ha deciso di puntare su giovani cineasti emergenti, con una vera passione per l'horror, per portare avanti le storie da lui create. Riguardo a Galluppi, ha dichiarato: "Francis Galluppi è un narratore che sa quando tenerci in sospeso con una crescente tensione e quando colpirci con una violenza esplosiva. E' un regista che dimostra un controllo non comune nel suo film di debutto". E se lo dice lui, autore di uno dei più impressionanti esordi di sempre, c'è da credergli, per cui aspettiamo fiduciosi.