Europictures: Le nuove acquisizioni di film per il 2024/2025

Le nuove acquisizioni della società di distribuzione Europictures per la stagione 2024/2025: una proposta di cinema di qualità, con autori importanti del cinema internazionale come Cronenberg e Lelouch.

È stato un Marché du Film davvero positivo questo appena trascorso per Europictures.

La società di distribuzione guidata da Lucy De Crescenzo, infatti, è orgogliosa di annunciare l’acquisizione di una serie di titoli meravigliosi, a cominciare dalla vera rivelazione del festival di Cannes, il delizioso All we Image as Light della talentuosa regista Indiana Payal Kapadia.

Il film, che ha conseguito il prestigioso Gran premio della giuria, racconta la storia di due giovani ragazze alle prese con le loro esperienze di vita e le relazioni amorose, in una Mumbai frenetica e piena di contraddizioni.

Altro titolo sempre proveniente dal Concorso è The Shrouds, l’ultimo film del regista culto David Cronenberg, che dirige due grandi attori in stato di grazia: Vincent Cassel e Diane Kruger. Il film, in cui il visionario cineasta affronta il tema della morte in una chiave distopica, è stilisticamente e visivamente perfetto, e non deluderà sicuramente i seguaci del regista e cultori del genere, ma saprà aprirsi anche a un pubblico più vasto, grazie alla grande popolarità del cast principale, a cui si aggiunge anche Guy Pearce.

Il film che uscirà subito dopo l’estate sarà Finalement, l’atteso ritorno di Claude Lelouch, che a 86 anni, 50 film all’attivo e 2 Oscar torna a parlare dell’amore in un modo molto originale. Il film è una commedia romantica sul destino e le occasioni della vita, accompagnato da una colonna sonora bellissima.

Un altro acquisto molto interessante è il prossimo film del regista Kirill Serebrennikov, Disappearance che racconta la storia vera di Josef Mengele, anche conosciuto come l’Angelo della Morte, braccio destro di Hitler che, dopo la sua morte, scappa in esilio in America Latina, dove finirà la sua esistenza perseguitato sia spiritualmente che materialmente dalla cattiveria che ha esercitato.

Vale la pena infine citare l’acquisizione di Belle, thriller tratto dal romanzo di Georges Simenon La Morte di Belle, con protagonisti Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg.