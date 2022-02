Eternals disponibile in Blu-ray e Ultra HD 4K, anche steelbook

News Cinema

Eternals, exploit corale del Marvel Cinematic Universe, è ora disponibile anche in Blu-ray, Ultra HD 4K e Steelbook da collezione. La Fase 4 prosegue.

Eternals è disponibile ora, dopo lo sbarco in streaming oltre un mese fa su Disney+, anche in formato fisico Blu-ray, Ultra HD 4K, dvd e Steelbook, per consentire ai collezionisti (o a chi non si riconosca nella virtualità totale di quest'epoca) di contemplare un elemento della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sul proprio scaffale della libreria. Acquista su Amazon Eternals in Steelbook Acquista su Amazon Eternals in Blu-ray

Eternals, dettagli sull'edizione Ultra HD 4K e Blu-ray

Eternals su Blu-ray e Ultra HD 4K arriva con svariati contenuti speciali, tra cui: un commento audio della regista Chloé Zhao e dei supervisori agli effetti visivi, un focus sui tanti nuovi eroi introdotti nel film, un backstage sul rapporto tra gli attori e i loro personaggi, le consuete papere sul set e quattro scene tagliate, che coinvolgono Phastos, Jack, Sprite, Makkari, Gilgamesh e Kingo, oltre alla sequenza già diffusa nella quale Sprite e Dane discutono nel museo.

Il film è presentato nel suo originale rapporto d'immagine cinematografico di 2.39:1, con traccia audio inglese originale in Dolby Atmos 7.1.4, mentre per l'italiano c'è il Dolby Digital Plus 7.1, con sottotitoli disponibili anche in italiano e inglese per non udenti. Guarda anche Eternals, Dane alias Kit Harington in una scena tagliata

Eternals, la trama del film del Marvel Cinematic Universe