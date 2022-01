Eternals, Dane alias Kit Harington in una scena tagliata

News Cinema

In una scena tagliata di Eternals il personaggio di Kit Harington, Dane Whitman futuro Cavaliere Nero, imparava qualcosa sulla storia e sui poteri degli Eterni.

In Eternals (disponibile in streaming su Disney+ dal 12 gennaio), record stagionale al boxoffice italiano prima che Spider-Man No Way Home facesse saltare il banco, il Marvel Cinematic Universe aveva aperto le porte al futuro Cavaliere Nero, cioè il personaggio di Dane Whitman interpretato da Kit Harington. Ora è stata diffusa una scena tagliata dal lungometraggio di Chloé Zhao, dove Dane conversa con Sprite (Lia McHugh) della storia e dei poteri degli Eterni, mentre...

Eternals, la scena tagliata con Kit Harington e Sprite