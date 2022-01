Eternals, da oggi in esclusiva su Disney+ l'ultimo film dei Marvel Studios

News Cinema

Eternals è stato il più grande incasso della stagione in Italia per i Marvel Studios - Disney, prima dell'arrivo di Spider-Man No Way Home targato Sony. Ora il cinecomic corale con Angelina Jolie e Richard Madden sbarca in streaming su Disney+.

Eternals è disponibile dal 12 gennaio in streaming su Disney+, incluso nella sottoscrizione mensile o annuale alla piattaforma: cinecomic corale targato Marvel Studios, parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è interpretato tra gli altri da Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry e Don Lee. La regia è a cura di Chloé Zhao, l'anno scorso premio Oscar per il ben diverso Nomadland. Guarda Eternals su Disney+ Eternals: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Eternals, l'importanza del film Marvel Studios

Almeno qui in Italia, Eternals è stato un lungometraggio molto importante per il mercato cinematografico: fino all'arrivo di Spider-Man No Way Home che ha cambiato le carte in tavola (ed è una collaborazione tra i Marvel Studios e la Sony), Eternals è stato infatti il più alto incasso italiano dalla riapertura delle sale nella primavera del 2021. Ha registrato al primo weekend oltre tre milioni e mezzo di euro, quando i risultati migliori al momento non superavano mai i due e mezzo, e alla fine della corsa ha totalizzato 8.400.000. Nel mondo ha registrato invece poco più di 400 milioni di dollari, collocandosi tra il precedente Black Widow e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (entrambi già disponibili su Disney+). Guarda anche Eternals, Dane alias Kit Harington in una scena tagliata

Eternals, la trama del film con Angelina Jolie e Richard Madden

Tratto dal fumetto "Eterni" di Jack Kirby, lanciato nel 1976, Eternals racconta di eroi sovrumani creati da esseri cosmici, i Celestiali. Gli Eterni attraversano le epoche storiche e mettono i loro poteri al servizio dell'umanità per proteggerla dai Devianti, in sostanza ex-Celestiali che si stanno risvegliando e stanno riavviando la loro guerra sempiterna ai rivali di sempre.

La Terra e i suoi abitanti sono stati per secoli e secoli un affascinante teatro da osservare e al quale affezionarsi, per Athena (Angelina Jolie), Phastos (Brian Tyree Henry), Ikaris (Richard Maden), Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani), Sprite (Lia McHugh), Gilgamesh (Don Lee), Makkari (Lauren Ridloff) e Ajak (Salma Hayek, iniziale loro leader, prima di lasciare il comando a Sersi). La linea temporale a noi contemporanea vede gli Eterni inizialmente sciolti, ognuno impegnato nelle sue attività, con Sersi sul punto di legarsi a un essere umano, Dane Whitman (Kit Harington, futuro Cavaliere Nero, per i fan Marvel). Il suo amore per Ikaris sembra cosa passata, però gli equilibri stanno per spezzarsi... Scopri Disney+