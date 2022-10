Era ora, l'avventura romantica del tempo: video intervista con Edoardo Leo e Barbara Ronchi

News Cinema

Una commedia romantica sul tempo che passa troppo velocemente. Era ora, il film diretto da Alessandro Aronadio, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Abbiamo incontrato i due protagonisti Edoardo Leo e Barbara Ronchi.

Il tempo non basta mai, sembra sempre volare. A maggior ragione per il povero Dante, che si trova il giorno del suo compleanno a saltare con inquietante rapidità un anno dopo l'altro. Il lavoro occupa troppo tempo per lei, che è sempre in ritardo e distratto nella sua quotidianità con l'amore della sua vita, Alice. Arriva addirittura tardi anche alla sua festa di compleanno.

Un'avventura sul tempo che passa troppo in fretta, Era ora è una commedia romantica scritta e diretta da Alessandro Aronadio, presentata alla Festa del Cinema di Roma.

Ne abbiamo parlato con i due protagonisti, Edoardo Leo e Barbara Ronchi, in questa video intervista.

Era ora: La nostra intervista esclusiva a Edoardo Leo e Barbara Ronchi - HD

Era Ora: la trama ufficiale e il trailer del film con Edoardo Leo e Barbra Ronchi

Dante e Alice si amano alla follia. Peccato che lui sia la tipica persona a cui una giornata non basta mai, che arriva sempre in ritardo e si barcamena a fatica tra i mille impegni quotidiani di lavoro e vita privata. Succede anche il primo giorno dei suoi quarant’anni, quando Dante si presenta in ritardo di ore alla sua festa di compleanno. A detta sua, la soluzione sembra a portata di mano: se lavorerà abbastanza, magari tra qualche anno sarà riuscito a comprarsi un po’ di tempo. Ma cosa succede quando l’indomani si sveglia e si ritrova un anno in avanti? Come è possibile che sia già il giorno del suo quarantunesimo compleanno? E come fa Alice a essere incinta di quattro mesi? Cosa ne è stato del resto del suo anno? Quando, a un suo nuovo risveglio, Alice gli mette tra le braccia una bella bambina di qualche mese augurandogli buon quarantaduesimo compleanno, Dante realizza definitivamente di essere stato catapultato in un incubo a occhi aperti: per qualche inspiegabile motivo sta vivendo una vita accelerata, di cui non ha memoria né controllo. Riuscirà a comprendere il valore del tempo prima che la sua vita vada a rotoli?