Enola Holmes 2, dov'è finito Mycroft Holmes cioè Sam Claflin?

News Cinema

Non c'è nel trailer di Enola Holmes 2 e, sì, manca anche nel film il personaggio di Mycroft Holmes, fratello di Sherlock ed Enola, interpretato da Sam Claflin. Come mai? Risponde il regista.

Manca pochissimo all'arrivo su Netflix di Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown nel ruolo della sorella di Sherlock Holmes (Henry Cavill), alle prese con il suo primo vero caso. Enola tuttavia, come vuole logica e come sappiamo dal primo film e dai romanzi di Nancy Springer, sarebbe anche la sorella di Mycroft Holmes alias Sam Claflin, che in questo secondo capitolo manca. Come mai? Leggi anche Enola Holmes 2, in una clip Millie Bobby Brown e Henry Cavill scherzano sui grandi misteri

Enola Holmes 2, Sam Claflin alias Mycroft assente per altri impegni

Sembrava evidente dai trailer, ora ne abbiamo la conferma: Mycroft Holmes non compare in Enola Holmes 2. Il personaggio era stato interpretato nel primo Enola Holmes da Sam Claflin, che con Millie Bobby Brown nel ruolo della protagonista e Henry Cavill in quello di Sherlock aveva pur dato vita a scene divertenti. Come mai Claflin non è nel cast? Il regista Harry Bradbeer, intervistato da Collider, ha dato una spiegazione molto semplice e del tutto pratica.

Quando si sono capite le tempistiche degli altri impegni di Sam, è divenuto chiaro che non ci sarebbe stato. Ci spiace molto che Sam non ci sia. Se ne faremo un altro ci piacerebbe riaverlo tra noi. Ma la vita è piena di questioni pratiche che si mettono di mezzo. Questo ha significato però che ci siamo dovuti concentrare su Sherlock, il che ha i suoi vantaggi, perché puoi temperare la matita, per così dire. Devi lavorare su quel rapporto in particolare, bisognava parlare del riavvicinamento di Sherlock ed Enola. Quindi penso che ci siano dei vantaggi ad avere meno pezzi da muovere sulla scacchiera, perché puoi fare di più con quello che hai.