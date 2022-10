Enola Holmes 2, in una clip Millie Bobby Brown e Henry Cavill scherzano sui grandi misteri

News Cinema

La campagna promozionale per Enola Holmes 2 è scherzosa come il film: in questa clip Millie Bobby Brown e Henry Cavill cercano risposte ai grandi misteri irrisolti della vita.

È normale che l'attesa di Enola Holmes 2 venga corretta con l'ironia e la voglia di giocare, dato il tono di questa saga: la commedia giallorosa sarà in streaming su Netflix dal 4 novembre, così Millie Bobby Brown e Henry Cavill, sullo schermo Enola e suo fratello maggiore Sherlock Holmes, hanno deciso in un video di discutere dei grandi misteri irrisolti nelle nostre vite. Quesiti spinosi che ci attanagliano...





Aspettando Enola Holmes 2, Henry Cavill e Millie Bobby Brown cercano grandi risposte