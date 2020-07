Ennio Morricone: la nostra ultima intervista al Maestro

News Cinema

Era il 2017 quando, in una serata di premi, ci capitò di intervistare Ennio Morricone, che ci ha lasciato questa mattina presto, a 91 anni. Fu un breve incontro emozionante.

Ennio Morricone era un uomo schivo, riservato, timido. Un tempo ci capitava di incontrarlo piuttosto spesso in una trattoria storica del quartiere Flaminio di Roma. Il Maestro non voleva che le persone con cui non era in confidenza si sedessero accanto a lui, così faceva togliere le sedie che non servivano. Mangiava in fretta insieme alla moglie Maria, amore di una vita a cui, profondamente commosso, aveva dedicato l'Oscar alla carriera.

Ennio Morricone si era raccontato spesso ai nostri microfoni in ai tempi di Comingsoon Television. L'ultima volta che ci era capitato di intervistarlo, per comingsoon.it, era stata nel 2017, nel mese di marzo. L'occasione era una serata chiamata 70 da Oscar in cui il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani aveva assegnato un Nastro Speciale alle eccellenze del nostro cinema che avevano vinto l'Oscar. Si festeggiavano anche i 70 anni del del premio e, prima della cerimonia di consegna, sul red carpet d'ordinanza avevano sfilato Roberto Benigni, Nicola Piovani, Dante Ferretti, Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Giuseppe Tornatore e, naturalmente, Ennio Morricone. Vi riproponiamo l'intervista con commozione e con grande malinconia, la stessa che ci accompagna quando ascoltiamo la colonna sonora di C'era una volta in America pensando a Noodles/De Niro che per anni era andato a letto presto.

Ancora un ricordo. A uno dei tanti Taormina Film Fest Ennio Morricone ci deliziò con uno splendido e lungo concerto nel Teatro Antico. Aveva provato tutto il pomeriggio e si preparava a una grande esibizione. Quando cominciò lo spettacolo, dai giardini di Naxos partirono fuochi d’artificio a raffica, che durarono almeno mezz'ora, disturbando non poco il Maestro. Morricone non era contento, ma non fermò lo show. Continuò orgogliosamente, come un artista che durante un imprevisto segue la sua musa e si consacra al suo pubblico. Buon viaggio, Ennio Morricone, ci saluti il suo caro amico Sergio Leone.