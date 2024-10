Emozioni al Femminile: il nuovo progetto sviluppato da Medicinema con il reparto di Psichiatria del Policlinico Gemelli

News Cinema

Siamo stati al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per la presentazione di un interessante progetto chiamato Emozioni al Femminile che nasce dalla collaborazione fra Medicinema Italia e la UOC di Psichiatria del Policlinico Gemelli.

Siamo stati al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un nuovo importante appuntamento con Medicinema, ente non profit specializzato in cineterapia a scopo riabilitativo. Dal 2014 l'associazione, con il patrocinio del Ministero della Salute e quello di ANICA, offre proiezioni a scopo terapeutico all'interno di ospedali e case di cura, in sale dedicate senza barriere. Il Gemelli è solo una delle strutture sanitarie in cui opera Medicinema e, quando arriviamo, la sala cinematografica al quarto piano, chiamata giustamente Sala Medicinema, si sta già riempiendo. L'occasione è la presentazione di un nuovo progetto chiamato Emozioni al Femminile. Si tratta di un Protocollo di cineterapia e ricerca dedicato alla fragilità emotiva femminile di pazienti con disturbi ansiosi e disturbi dell'umore che afferiscono agli Ambulatori e al Day Hospital della UOC di Psichiatria Clinica e d'Urgenza.

A seguire l'introduzione a Emozioni al Femminile sarà la proiezione di Dieci minuti, un film di Maria Sole Tognazzi tratto da un libro di Chiara Gamberale e interpretato da Barbara Ronchi e Alessandro Tedeschi. Protagonista è una donna che viene lasciata dal marito e subisce un terribile contraccolpo. L’uomo si è stufato di venire sempre al secondo posto nella coppia, ma lei fa fatica a comprenderlo. In suo aiuto arriverà una psichiatra impersonata da Margherita Buy che le farà capire che la vera forza di una donna è la debolezza, e che basta prenderne coscienza per superarla.

All'incontro nella sala Medicinema sono presenti, oltre a Marina Morra, MediCinema Manager di Medicinema Italia Onlus:

Fulvia Salvi, Presidente Medicinema Italia

Il Prof Gabriele Sani, primario del reparto di Psichiatria Clinica e d'Urgenza del Policlinico Gemelli

La Professoressa Daniela Chieffo, Direttore dell'Unità Operativa di Psicologia Clinica presso Policlinico Gemelli e Prof.ssa di Psicologia Generale presso Università Cattolica.

La Prof.ssa Marianna Mazza, psichiatra del dipartimento di Psichiatria Clinica e d'urgenza del Policlinico Gemelli e coordinatrice del progetto Emozioni al Femminile

Il Dott. Raffaele Fusilli, Direttore Generale di Renault Italia, che ha scelto Emozioni al Femminile per devolvere una borsa di studio destinata alla ricerca del progetto.

, Direttore Generale di Renault Italia, che ha scelto per devolvere una borsa di studio destinata alla ricerca del progetto. Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, che è stata coinvolta fin da subito nelle attività di Medicinema.

Li intervistiamo tutti, per farci raccontare di un'iniziativa coraggiosa (appunto Emozioni al femminile) che può veramente migliorare la vita di chi soffre.