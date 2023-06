Emmanuelle Béart: "Tom Cruise? Un uomo gentile. Massimo Troisi? Ero innamorata del suo talento"

News Cinema

Anche Emmanuelle Béart è stata fra gli illustri ospiti del Filming Italy Sardegna Festival e quindi non potevamo lasciarcela sfuggire. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con l'attrice, parlando di Mission: Impossible e de Il viaggio di Capitan Fracassa.

Se c'è un’attrice francese a cui abbiamo sempre associato la bellezza intrecciata al talento, alla dolcezza e a un cuore pulsante, si tratta senz'altro di Emmanuelle Béart. In barba a quanti ancora parlano dell'abuso di chirurgia plastica che l’avrebbe resa quasi irriconoscibile, ci teniamo a dire che, incontrandola e stando seduti accanto a lei, l'abbiamo trovata splendida e luminosa, e anche molto affabile e e allegra. Emmanuelle era ospite del Filming Italy Sardegna Festival 2003. Seduta al tavolo delle interviste di gruppo, indossava una camicia gialla e una gonna bianca con dei fiori, e ha risposto alle nostre domande formulate in inglese mescolando l'inglese al francese. La Béart è una donna piena di vita e di altre donne ovviamente a parlare quando le chiediamo se secondo lei, nel mondo dell'intrattenimento, è stata finalmente raggiunta la parità fra i sessi. "#MeToo e #Times'sUp hanno avuto il coraggio di distruggere il tabù della superiorità maschile" - dice - "e, a forza di lottare, sono riusciti a cambiare le cose. Le donne hanno cominciato a ottenere ruoli importanti nei film e c'è anche un buon numero di donne dietro alla macchina da presa. Credo che il mondo non sia più quello di prima e sono d'accordissimo con le rivendicazioni che questi movimenti portano avanti, e mi fa piacere che ci siano stati interventi e risultati concreti".

Emmanuelle ha cominciato per caso a recitare, seguendo un'amica a un corso di teatro, poi un regista l'ha chiamata per un provino e il resto è storia. La Béart non è cresciuta guardando il film, e per darsi un tono quando aveva appena debuttato, ci ha confidato di essersi inventata due modelli di riferimento (Romy Schneider e Gena Rowlands) creando una falsa notizia rimbalzata da imdb a Wikipedia. All'epoca era molto giovane e se oggi le capitasse di incontrare quella Emmanuelle là, senz'altro le vorrebbe parlare: "Le direi: 'Non essere così timida, abbi più fiducia in te stessa, non prendere ogni cosa troppo sul serio, rilassati, respira, cerca di essere consapevole di ciò che sei e della forza che hai”.

A proposito di consapevolezza, Emmanuelle Béart​ non si è mai trovata bella, soprattutto quando era molto giovane, e quindi non ha sperimentato gli svantaggi, qualora ce ne siano, dell'avere un aspetto magnifico: "Credo sia una cosa fantastica essere belli. Il mio aspetto non mi ha mai creato problemi. In realtà non sapevo di essere bella, lo giuro! Adesso, se guardo le mie vecchie foto, penso: ‘Oh no!', perché ho sprecato tanti anni a pensare che non ero un granché. Adesso invece mi dico: 'Cavolo se ero bella!".

Persona solare e che vede il bicchiere mezzo pieno, Emmanuelle detesta il verbo 'sopravvivere', naturalmente quando non è riferito ai rovesci e ai dolori della vita. Parlando di sé infatti spiega: "Non sono mai sopravvissuta, perché detesto la parola sopravvivere, sono una che desidera vivere e non sopravvivere. Ho sempre voluto vivere con passione, sia come donna che come attrice. E poi non sono solo un'attrice, ma anche una persona affettuosa nonché la madre di tre figli, perfino una nonna. Il mio lavoro non mi ha mai chiesto di sopravvivere, mi ha invece permesso di vivere, e la vita mi ha consentito di fare questo lavoro, che è una delle grandi avventure della mia esistenza, per questo lo faccio con amore. Ho recitato in film dove c'erano la violenza, la paura e il dramma proprio perché la mia vita era talmente bella da consentirmi di inoltrarmi in quei territori. Ho recitato in film distopici perché credo nell'utopia. E comunque ho avuto la fortuna di nascere con un buon carattere".

Uno dei film più belli con Emmanuelle Béart è Un cuore in inverno, diretto da quel Claude Sautet che è stato l'incontro professionale della sua vita. Il titolo, se ricordate, faceva riferimento all'incapacità di amare del personaggio di Daniel Auteil. Qualcuno chiede all'attrice la sua definizione di cuore in inverno: "Un cuore in inverno è una persona a cui, o durante l'infanzia o più tardi nella vita, è stata tolta la possibilità di vivere pienamente. La capacità di vivere ogni cosa in maniera intensa è un vero privilegio e un dono del cielo, così come la capacità di sentire le emozioni e il flusso della vita. Non è qualcosa che tutti possiedono, e a dire la verità ho il sospetto che i cuori in inverno siano più numerosi delle persone piene di vita. L'amore per la vita non è così diffuso, e comunque viene dai genitori, dall'educazione ricevuta e dall'ambiente, e coloro che non lo hanno ricevuto portano i segni di questa mancanza per tutta l'esistenza. Sono sempre attratta dai cuori in inverno perché ho il privilegio di essere terribilmente innamorata della vita e mi ripeto spesso che c'è sempre qualcuno da salvare".

Emmanuelle Béart ha fatto un solo film in Italia e uno solo a Hollywood. Il primo, Il Viaggio di Capitan Fracassa di Ettore Scola, l'ha portata su un set dove è rimasta ben 6 mesi. Il secondo le ha permesso invece di capire che Hollywood non faceva per lei. Correva l'anno 1996 e il film era Mission: Impossible. Ecco il suo racconto: "È stato incredibile recitare in Mission: Impossible. Mi ha stupito il costo esorbitante del film, perché con quella cifra, in Francia, si potevano fare dieci film. Ero una ragazzina all'epoca e mi sono divertita, ma quando sono andata a Los Angeles per fare le interviste, mi sentivo a disagio, volevo tornare a casa. Mi sono detta: 'Non sono pronta a lasciare definitivamente la Francia'. Avevo un agente americano, ma non avevo intenzione di lasciare i film francesi che amavo tanto fare, anche se era più difficile realizzarli perché erano d'autore e ci voleva tantissimo tempo per trovare i finanziamenti. Il mio cuore era in Francia, e poi Mission: Impossible si collocava temporalmente tra Un cuore in inverno e Nelly et Mr Arnaud, che avevo adorato fare. Mi mancavano i miei figli, mia mamma, mio marito, e non volevo lasciarli. Infine, non sarei mai riuscita a incarnare lo stereotipo della donna francese a Hollywood".

Per fortuna dell'esperienza hollywoodiana la Béart salva Tom Cruise, che definisce: "un uomo gentile, onesto e molto professionale" e Brian De Palma, "regista meraviglioso". Ben diversa era l’atmosfera sul set de Il Viaggio di Capitan Fracassa: "Ho vissuto 6 mesi e mezzo a Roma, a Cinecittà. Il ricordo di quel periodo è per metà un incubo e per metà un sogno, o meglio una grande avventura. Quel film è stato un bordello. In realtà ero innamorata di Massimo Troisi e di Ornella Muti, che era veramente una diva e aveva una pazienza incredibile. Non avevo mai lavorato prima con gli italiani e non sapevo che riescono a farti ammattire, perché ogni volta che chiedi qualcosa a qualcuno, ti risponde: "Sì, certo, ma che bello", e poi niente. Quel set era un caos. Ettore Scola organizzava in continuazione riunioni del Partito Comunista, ed era pieno di gente che partecipava, ad esempio Marcello Mastroianni e il direttore della fotografia Luciano Tovoli. Se fossi stata più adulta, avrei amato quelle riunioni, ma ero giovane e volevo andare a casa, cosa impossibile perché la lavorazione sembrava dover durare per sempre. A un certo punto ho fatto venire mia nonna e i miei figli, perché temevo che non li avrei più rivisti. Un giorno ero talmente esaurita che sono salita sull'autobus con la parrucca e il costume e ho detto al produttore che me ne andavo. Adesso, però, quando ripenso a Il viaggio di Capitan Fracassa, mi rendo conto di quanto fosse magico. Ho rivisto il film di recente e l'ho trovato magnifico.

Emmanuelle Béart non ha nessuna intenzione di prendersi pause dal lavoro. Ha diretto un documentario di cui ha scritto la sceneggiatura con una donna ucraina e che parlerà probabilmente della guerra. Inoltre l'attrice sta scrivendo la sceneggiatura di un film tratto da un misterioso romanzo e che vorrebbe dirigere. Infine la vedremo in una serie tv intitolata La Miraculée, ambientata ad Atene e diretta da una regista greca.