News Cinema

Emma Watson non recita da un po' ma ha ammesso di non avvertirne la mancanza, anzi, confessa di essere più felice che mai.

Emma Watson ha scelto di godersi un po’ la vita a fari spenti. Lontana dalla recitazione da circa sette anni, l’attrice ha confessato in una nuova intervista di essere in gran forma e di non avvertire la forte mancanza del mondo dello spettacolo. Nota sin da bambina per aver interpretato Hermione Grenger nella saga cinematografica di Harry Potter, Emma Watson è apparsa l’ultima volta al cinema in Piccole Donne, film del 2019 diretto da Greta Gerwig. Da allora, l’attrice ha preferito prendersi una pausa concentrandosi su altro e, in una nuova intervista, ha affrontato l’assenza della recitazoione nella sua vita.

Emma Watson dopo sette anni di pausa dalla recitazione: “Sono forse più felice e sana che mai”

Ai microfoni di Hollywood Autenthic, Emma Watson ha affermato di essere “felice e più in salute che mai”. L’ultima volta che è stata avvistata sullo schermo è stato in occasione di una reunion di Harry Potter e in occasione di uno speciale televisivo di beneficenza per un torneo di pickleball, una sua grande passione. “È il suono che fa la palla quando la colpisci; è la migliore terapia che non abbia mai pagato”, ha confessato. Ragionando, poi, su questa fase della sua vita, ha rivelato: “Sono forse la più felice e sana che sia mai stata. Penso che la cosa interessante dell'essere un'attrice sia che c'è una tendenza a frammentarsi in più personalità. Non mi riferisco solo ai ruoli che interpreti, ma al peso di un personaggio pubblico, che in un certo senso ha bisogno di essere costantemente nutrito, abbellito e reso più glamour. È una cosa che richiede molta energia. E liberarmi delle mie molteplici identità mi ha liberato così tanto spazio, credo, per essere una sorella, una figlia, un'amica, una nipote e poi un'artista migliore. E qualcuno che sta cercando di sviluppare un pensiero critico tutto suo”.

Ha poi affrontato la sua apparizione al Festival di Cannes 2025: “Tutti mi chiedevano cosa ci facessi lì. E io rispondevo che volevo soltanto andare a vedere un film. Volevo soltanto ritrovarmi di nuovo nella stessa stanza con persone totalmente, follemente ossessionate dal cinema. Volevo solo far parte dell'atmosfera e anche della comunità. Perché, anche se in questo momento non sto lavorando, sento comunque di far parte di una comunità e voglio rimanere in contatto con quella comunità, farne parte. L'obiettivo è andare e avere il tempo, non per cercare di promuovere o vendere qualcosa, ma solo per poter conversare con qualcuno e guardare il lavoro degli altri”.

Quando poi l’è stato chiesto se avvertisse la mancanza della recitazione, Emma Watson ha spiegato come si sente: “Per certi versi ho davvero vinto alla lotteria [con la recitazione], e quello che mi è successo è davvero insolito. Ma una componente più importante del lavoro in sé è la promozione e la vendita di quell'opera, di quest'opera d'arte. L'equilibrio tra queste due cose può essere piuttosto sbilanciato. Credo che sarò onesta e diretta e dirò: non mi manca la parte della vendita. L'ho trovato piuttosto deprimente. Ma mi manca moltissimo usare le mie competenze, e mi manca moltissimo l'arte. Ho scoperto di poter fare solo così poco di ciò che mi piaceva davvero. Nel momento in cui arrivi sul set di un film, non hai molto tempo per le prove. Ma il momento in cui puoi parlare di una scena – o mi sono preparata e ho pensato a come volevo fare qualcosa – e poi il minuto in cui la telecamera gira, e il momento in cui dimentichi completamente tutto il resto al mondo tranne quel momento – è una forma di meditazione così intensa. Perché semplicemente non puoi essere da nessun'altra parte. È così liberatorio. Mi manca profondamente. Ma non mi manca la pressione. Avevo dimenticato che era tanta”.