Emma Stone e Yorgos Lanthimos assieme per un corto: il trailer di Bleat

L'attrice america e il regista greco, che hanno già lavorato assieme in La favorita e nell'imminente Poor Thing, sorta di mito di Frankenstein rivisto e corretto, hanno girato anche un cortometraggio che verrà presentato in Grecia a inizio maggio. Eccone il trailer.

Dalla collaborazione artistica tra l'attrice americana Emma Stone e il regista greco Yorgos Lanthimos è nato La favorita, che a mio personalissimo parere è il film migliore di questo celebrato autore della cosidetta Weird Wave del cinema greco. E presto, a Cannes o a Venezia, sicuramentente, vedremo anche l'atteso Poor Thing, che è una curiosa rilettura al femminile del mito di Frankenstein nel quale la Stone interpreta il ruolo di Bella Baxter, descritta come "una donna volubile, ipersessualizzata, emancipata, e moderna Frankenstein al femminile", e nel quale sono coinvolti anche Mark Ruffalo, Willem Dafoe e Margaret Qualley.

Prima di Poor Thing, però, Stone e Lanthimos mostreranno al mondo un cortometraggio che hanno realizzato assieme e che si intitola Bleat, di cui di seguito vi mostriamo il trailer.

Realizzato in bianco e nero, Bleat nasce come parte del programma The Artist on the Composer promosso dall'Opera Nazionale Greca e da NEON, e verrà presentato il 6, 7 e 8 maggio nella Stavros Niarchos Hall dello Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, ad Atene, accompagnato da un'orchestra composta dai solisti Angelina Tkatcheva (cimbalom) e Wu Wei (sheng), dal quartetto “Maria Callas” e dal coro dell'Hellenic Broadcasting Corporation, che eseguiranno musiche di J.S. Bach, Knut Nystedt e Toshio Hosokawa.

Il corto è stato girato nel febbraio del 2020 sull'isola di Tinos, e al fianco della Stone vede la presenza dell'attore francese Damien Bonnard