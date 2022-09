Emma Stone di nuovo con Yorgos Lanthimos in AND

News Cinema

Dopo La favorita e Poor Things, Emma Stone torna a lavorare col regista greco Yorgos Lanthimos nel suo nuovo film, AND. Con lei anche Margaret Qualley, Willem Dafoe e Jesse Plemons.

Nel 2019 con La Favorita, Emma Stone ha ricevuto la sua terza nomination all'Oscar, la seconda come migliore attrice non protagonista. Era dunque logico che non si lasciasse sfuggire l'occasione di lavorare di nuovo col regista greco Yorgos Lanthimos, nel suo nuovo film che si intitola semplicemente AND, "E" (a meno che non si tratti di un acronimo). Con lei nel cast sono entrati anche Margaret Qualley, Willem Dafoe e Jesse Plemons.

Prodotto dalla Searchlight Pictures, AND vedrà l'inizio delle riprese il mese prossimo a New Orleans. Yorgos Lanthimos ha scritturato un altro dei suoi cast stellari, a partire dalla sua "favorita" Emma Stone, che ha lavorato con lui anche nel suo film precedente, Poor Things, ancora inedito, ed è apparsa anche in Bleat, un cortometraggio muto in bianco e nero per l'Opera Nazionale Greca. Con lei tornano anche Margaret Qualley e Willem Dafoe, entrambi in Poor Things, ed entra nel cast Jesse Plemons, alla sua prima volta col regista. Non si conosce ancora niente della trama di AND, ma con questo cast e con un regista come Lanthimos c'è sicuramente da aspettarsi qualcosa di molto speciale. Nell'attesa di saperne di più vi proponiamo il teaser trailer di Bleat, sempre con Emma Stone.