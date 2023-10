Emily Blunt e Chris Evans nel trailer ufficiale del film Netflix Pain Hustlers

News Cinema

Appuntamento sulla piattaforma streaming il prossimo 27 ottobre con questo film diretto da David Yates. Ecco trailer e trama di Pain Hustlers.

Uno dei titoli di punta dell'ottobre di Netflix non è un horror, ma un film che si intitola Pain Hustlers, che vede Emily Blunt nei panni di una madre single che, dopo aver perso il lavoro, ne accetta uno presso una start-up farmaceutica sull'orlo del fallimento rimanendo così coinvolta in pericolose attività illegali. Al fianco della Blunt nel film - di cui qui di seguito trovate il trailer ufficiale - ci sono Chris Evans (l'uomo a capo della start up), Andy Garcia e Catherine O’Hara.

Pain Hustlers, che è basato su una sceneggiatura di Wells Tower, è stato diretto da David Yates, il regista inglese di numerosi film della serie di Harry Potter e della trilogia di Animali fantastici, qui alle prese con qualcosa di completamente diverso. Il film debutterà in streaming su Netflix il prossimo 27 ottobre, e questa la trama ufficiale:

Liza Drake (Emily Blunt) è una madre single che ha appena perso il lavoro e tutte le speranze. L'incontro casuale con il rappresentante farmaceutico Pete Brenner (Chris Evans) la convince a intraprendere un percorso allettante dal punto di vista economico, ma dubbioso dal punto di vista etico quando scopre di essere coinvolta in pericolose attività illegali. Alle prese con un capo sempre più incontrollabile (Andy Garcia), la salute sempre più in declino della figlia (Chloe Coleman) e una crescente consapevolezza dei danni causati dall'azienda per cui lavora, Liza è obbligata a valutare le proprie scelte. Pain hustlers - il business del dolore offre uno sguardo tagliente e rivelatorio su ciò che alcune persone fanno per disperazione e altre per avidità. Diretto dal premio BAFTA David Yates e prodotto da Lawrence Grey, il film vede anche la partecipazione di Catherine O'Hara, Jay Duplass e Brian d’Arcy James.