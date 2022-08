Elvis, in streaming a noleggio e acquisto dal 9 agosto il biopic di Baz Luhrmann

News Cinema

Dal 9 agosto sarà disponibile a noleggio e acquisto in streaming e download Elivis, il biopic che Baz Luhrmann ha dedicato a Presley, intrepretato da Austin Butler, in compagnia di Tom Hanks.

Sarà disponibile dal 9 agosto a noleggio e in vendita, in streaming e anche download dove possibile, Elvis, l'ultima fatica del regista Baz Luhrmann, che ha raccontato l'ascesa del Re del Rock, The King, cioè il mitico Elvis Presley, portato sullo schermo da Austin Butler. Ma vediamo su quali piattaforme italiane il film sarà disponibile e osserviamo il lungometraggio più da vicino.

Elvis di Baz Luhrmann in streaming dal 9 agosto: dove trovarlo