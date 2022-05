Elsa Pataky salva il mondo nel trailer di Interceptor, nuovo action targato Netflix

News Cinema

L'attrice, produttrice e modella spagnola, che nella vita è anche la moglie di Thor, è l'agguerritissima e allenatissima protagonista di questo nuovo Netflix Original che debutterà il streaming il prossimo 3 giugno. Ecco trailer e trama di Interceptor.

Attrice, ma anche produttrice, e occasionalmente anche modella, Elsa Pataky non è affatto una damsel in distress. È, per capirci, la Elena Neves della saga di Fast & Furious, ma anche, dal 2010, la moglie di Thor, aka Chris Hemsworth, e non è meno tosta di lui. Lo dimostra il trailer di Interceptor, un nuovo film Netflix Original che debutterà in streaming il prossimo 3 giugno, e che la vede nei panni di una ufficiale dell'esercito americano che deve fare appello ad anni di addestramento tattico e alla propria esperienza in campo militare quando un attacco improvviso da parte di un gruppo di mercenari minaccia la remota stazione di intercettazione missilistica di cui è al comando. E quindi, salvare il mondo a mani nude, o quasi.

"Nei quattro mesi che hanno preceduto le riprese mi sono allenata per 4 o 5 ore al giorno, imparando tutte le mosse. Tutte e ottocento", ha dichiatato l'attrice nel corso del Netflix Tudum. "È stato un lavoro faticoso, ma me lo sono goduto ogni secondo." E chissà che preso su YouTube, al fianco dei tanti video che mostrano Chris Hemsworth allenarsi per avere i muscoli di Thor, non arrivino prossimanente anche quelli che mostrano sua moglie alle prese con questa intensa preparazione.

JJ Collins (Elsa Pataky) è una donna capitano tosta e scottata dalla realtà, che si ritrova al comando di una remota base missilistica per la difesa da attacchi nucleari nel mezzo del Pacifico dopo essere stata cacciata ingiustamente dal suo lavoro ideale al Pentagono. Quando un attacco coordinato minaccia la sua base, Collins si trova ad affrontare il carismatico e corrotto Alexander Kessel (Luke Bracey), un ex agente dei servizi segreti americani che vuole realizzare un piano inimmaginabile. Con pochi minuti a disposizione, Collins dovrà fare appello ad anni di addestramento tattico e militare per capire di chi può fidarsi per impedire a Kessel e ai suoi mercenari in incognito di compiere la loro terribile e perversa missione.

Interceptor è diretto da Matthew Reilly, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Stuart Beattie. La produzione è di Michael Boughen, Matthew Street e Stuart Beattie, mentre Chris Hemsworth, Christopher Mapp, Robert Slaviero, Kathy Morgan e Peter D. Graves fanno da produttori esecutivi. Tra gli altri interpreti: Aaron Glenane, Mayen Mehta, Rhys Muldoon, Belinda Jombwe, Marcus Johnson, Colin Friels e Zoe Carides.