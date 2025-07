Ella & Friends - Operation Otter: tutto sul film in concorso al Giffoni Film Festival 2025

News Cinema

S'intitola Ella & Friends - Operation Otter il film per famiglie a tema ambientale in concorso al Giffoni Film Festival 2025, nella sezione 6+. Ve ne mostriamo il trailer e vi raccontiamo la sua premessa.

Nella sezione 6+ del Giffoni Film Festival 2025 c'è una solare storia finlandese di bambine, bambini e lontre marine: Ella & Friends - Operation Otter di Elin Grönblom è in concorso e possiamo mostrarvi il colorato trailer in lingua originale (potete attivare i sottotitoli automatici). Mai pensare di poter domare una classe in libera uscita, nel calore e nelle scoperte dell'estate, specialmente se è accompagnata da un maestro altrettanto motivato... Gli speculatori hanno i giorni contati. E la natura vincerà ancora, con un nostro piccolo aiuto!

Ella & Friends - Operation Otter, la trama del film in concorso a Giffoni 2025

Quella di Ella & Friends - Operation Otter è una classe pestifera, ma piena di creatività: quando Ella e i suoi compagni sono costretti a una lunga gita in un bosco come attività estiva, scoprono un nuovo mondo... e anche una nuova sfida, perché un avido costruttore vuole radere al suolo gran parte della foresta. Solo la loro inventiva e Madre Natura potranno aiutarli nella missione: sconfiggere il cattivone (con aiuto del maestro) e imparare a lavorare in squadra per ottenere un risultato. Tra una trappola e l'altra degna di Mamma ho perso l'aereo, le lontre ci guardano... e approvano! La regista Elin Grönblom è al suo lungometraggio d'esordio, ma da quasi quindici anni è attiva nel settore dell'audiovisivo con e per bambini. Del suo impegno sul movimentato e allegro Ella & Friends - Operation Otter ci dice: "I bambini possono essere imprevedibili e poco focalizzati, ma è proprio questa spontaneità a renderli così magici sullo schermo. Quando un bambino si immedesima completamente nel suo personaggio, è oro puro. [...] La realtà giocosa e intensa del mondo di Ella non è legata a un tempo o a un luogo specifico, ci permette di creare un’identità visiva unica. [...] Non ho paura di esplorare anche emozioni più profonde. Affinché l’umorismo e il calore vengano catturati, dobbiamo concentrarci sui personaggi e dare loro uno spettro emotivo completo. [...] Sono entusiasta di vedere come il nostro pubblico accoglierà Ella & Friends e la nostra bellissima natura scandinava."