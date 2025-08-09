Elisa: il trailer del nuovo film di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi in concorso al festival di Venezia

News Cinema

Dopo il bellissimo Ariaferma, Leonardo Di Costanzo firma Elisa, un film in concorso al prossimo festival di Venezia, che vedremo al cinema il 5 settembre. Ecco il trailer.

Leonardo Di Costanzo è uno dei migliori registi italiani, tra i più attenti a scandagliare quello che succede nell'animo umano, anche nelle sue parto più buie e nascoste. Dopo il bellissimo Ariaferma, che ha fatto incetta di premi nel 2022, continua la sua indagine su chi il male lo compie con Elisa, che sarà presentato in concorso al prossimo festival di Venezia prima di arrivare al cinema il 5 settembre con 01 Distribution, sia in versione doppiata che in originale (francese e italiano) con sottotitoli. La storia, sempre sceneggiata da Di Costanzo assieme ai suoi collaboratori abituali, Bruno Oliviero e Valia Santella, è liberamente ispirata agli studi e alle conversazioni dei criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali nel saggio "Io volevo ucciderla". Protagonista in un ruolo drammatico è Barbara Ronchi, col francese Roschdy Zem, Diego Ribon e con la partecipazione di Valeria Golino. Questo il trailer ufficiale di Elisa.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/elisa/67480/video/?vid=47721" title="Elisa: Il Trailer Ufficiale del Film di Leonardo Di Costanzo - HD">Elisa: Il Trailer Ufficiale del Film di Leonardo Di Costanzo - HD</a>

Elisa: la trama

Elisa, 35 anni, è in carcere da dieci anni, condannata per avere, senza motivi apparenti, ucciso la sorella maggiore e averne bruciato il cadavere. Sostiene di ricordare poco o niente del delitto, come se avesse alzato un velo di silenzio tra sé e il passato. Ma quando decide di incontrare il criminologo Alaoui e partecipare alle sue ricerche, in un dialogo teso e inesorabile i ricordi iniziano a prendere forma, e nel dolore di accettare fino in fondo la sua colpa Elisa intravede, forse, il primo passo di una possibile redenzione.