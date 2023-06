Elemental primo al boxoffice italiano del weekend, The Flash è distanziato

News Cinema

Elemental, nuova fatica di casa Pixar, al suo esordio è in vetta al botteghino italiano del weekend. Lo seguono The Flash e Spider-Man Across the Spider-Verse.

Arrivato da cinque giorni nelle nostre sale, Elemental, l'ultimo film di animazione della Pixar, è partito con 1.743.400 euro: la storia di una creatura di fuoco e una di acqua, caratterialmente diversi ma "scomodamente" innamorati, è riuscita dunque a conquistare il nostro pubblico estivo. Non male, considerando che l'anno scorso Lightyear, nello stesso periodo, in Italia era partito con 970.000 euro e finì con appena 2.579.300: Elemental ha la possibilità concreta di superarlo. Negli Usa, nonostante al momento gli incassi di Elemental rimangano purtroppo bassi, il film ha retto il colpo del secondo fine settimana meglio di altri lungometraggi della casa. Nel mondo intero il cartoon è a quota 121.000.000 di dollari: poco per giustificare il solito budget sui 200, ma è per lo meno già superiore alla batosta disneyana di Strange World (76 milioni).

Scende dalla prima alla seconda posizione The Flash con Ezra Miller e un ritrovato Michael Keaton nei panni del suo Batman: incassa altri 470.600 euro, confluiti nel totale italiano di 2.048.000. Negli USA il cinecomic ha avuto un crollo verticale del 73% al suo secondo weekend, e nel mondo il blockbuster arranca con 210.900.000 dollari, molto poco per il suo budget sulla stessa cifra. A dispetto del suo andamento economico, il film è stato piuttosto apprezzato dagli spettatori, ma forse la prospettiva di un DC Universe ripensato da zero sta svalutando le rimanenze della vecchia gestione.

Slitta dal secondo al terzo posto Spider-Man Across the Spider-Verse: il film della Sony Pictures Animation invece ha una corsia preferenziale nel cuore degli spettatori. Il funambolico cartoon è infatti giunto a 560.300.000 dollari nel mondo intero (pare sia costato sui 100), risalendo addirittura al primo posto negli States! Da noi ha registrato altri 310.600 euro, per un complessivo italiano finora di 5.786.400.