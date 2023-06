Elemental della Pixar, Mr. Rain canta "Per sempre ci sarò"

News Cinema

Per il nuovo lungometraggio di animazione Elemental di casa Pixar, al cinema dal 21 giugno, è Mr. Rain a interpretare il brano "Per sempre ci sarò" nella colonna sonora del film. Ecco il video.

Manca una decina di giorni all'arrivo nelle sale di Elemental, 27° lungometraggio animato di casa Pixar, diretto da Peter Sohn e già presentato all'ultimo Festival di Cannes. A interpretare nella versione italiana il brano "Per sempre ci sarò" c'è Mr. Rain, al secolo Mattia Balardi, terzo posto all'ultimo Sanremo con la sua "Supereroi". Possiamo mostrarvi un video con un estratto della canzone e alcune brevi sequenze dal film di animazione.



Elemental: Mr.Rain canta "Per sempre ci sarò" - HD

Elemental, di cosa parla il nuovo film Pixar