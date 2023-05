Un giugno tutto animato: Spider-Man Across the Spider-Verse, Elemental, Ruby Gillman e Blu & Flippy

News Cinema

Dopo il successo di Super Mario Bros. - Il film e l'arrivo (da non sottovalutare) di The First Slam Dunk, continua la scommessa sul cinema di animazione in Italia. A giugno le sale saranno piene di colori!

Un po' come l'horror, il cinema di animazione è sempre una delle garanzie del botteghino, anche in Italia: in questo giugno 2023 però ci sarà una concentrazione di appuntamenti interessanti, sia per l'appassionato, sia per le famiglie. Dopo il successo esplosivo di Super Mario Bros. - Il film, che sfiora ormai i 20 milioni di euro in Italia, e dopo l'uscita del bellissimo anime The First Slam Dunk, la festa animata continua!

Spider-Man Across the Spider-Verse tra i film animati del giugno 2023

Si comincia il 1° giugno con l'uscita dell'attesissimo Spider-Man Across the Spider-Verse della Sony Pictures Animation. Ed è un'attesa comprensibile: continueranno le avventure di Miles Morales tra differenti versioni di Spider-Man in un caleidoscopio di visioni 3D, 2D e lisergiche, come e più che nel precedente Spider-Man: Un nuovo universo (2018). Quel cartoon è stato seminale nell'imporre a Hollywood un approccio alternativo alla CGI, non fotorealistico e non a tutti i costi fluido, con soluzioni diverse che richiamassero la scattosità e l'espressività del tratto a matita, in un pastiche tecnico e artistico che si è giustamente aggiudicato il premio Oscar come miglior film animato. Insomma, non ci possono essere basse aspettative per questo film, diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson (diversi dal terzetto Bob Persichetti - Peter Ramsey - Rodney Rothman del capitolo precedente), ma sempre coprodotto e scritto dagli scatenati Phil Lord & Chris Miller.



Spider-Man: Across the Spider-Verse: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Animazione a giugno 2023: Blu & Flippy - Amici per le pinne

D'accordo, Blu & Flippy - Amici per le pinne, in uscita l'8 giugno, non è di uno studio blasonato, però la storia del botteghino nostrano insegna che non vanno sottovalutati i lavori degli autori "minori", come Mohammad Kheirandish per il suo iraniano Sky Frame Studio (con succursale in Germania). Si tratta di coproduzioni internazionali che risultano per lo meno gradevoli per i più piccoli, e in questo caso l'ambientazione profuma già d'estate: si racconta di un bambino cresciuto dai delfini, dopo essere precipitato in mare dopo un incidente aereo. A un certo punto dovrà tornare sulla terraferma, ma come farà a dimenticare la sua famiglia oceanica?



Blu e Flippy - Amici per le pinne: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Elemental, la firma Pixar sul giugno 2023 del cinema d'animazione

Chiude il Festival di Cannes il tocco Pixar: è Pete Sohn, già autore del Viaggio di Arlo, a firmare Elemental, nelle sale italiane dal 21 giugno. Come al solito riflettendo sulla vita reale tramite lo sguardo della fantasia, la casa di Emeryville ricrea il melting pot delle nostre moderne grandi città, raccontandoci di un mondo diviso tra esseri che rappresentano i quattro elementi. Ember è una ventenne di Firetown, volitiva ragazza che progetta la sua vita, pronta a prendere in mano l'azienda di famiglia. Wade è invece un elemento acqua, "segue la corrente" letteralmente e si lascia andare senza farsi troppi problemi. Potranno mai essere compatibili? Ispirato alle dinamiche che lo stesso Sohn ha vissuto in prima persona, da immigrato negli Stati Uniti. In nome della convivenza pacifica.



Elemental: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Disney Pixar - HD

Animazione a giugno 2023: Ruby Gillman - La ragazza coi tentacoli