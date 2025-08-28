TGCom24
Home | Cinema | News | Elden Ring, per avere la regia Alex Garland ha parlato con chi di dovere
Schede di riferimento
Alex Garland
Alex Garland
News Cinema

Elden Ring, per avere la regia Alex Garland ha parlato con chi di dovere

Domenico Misciagna

Il New Yorker ha raccontato come il regista Alex Garland abbia convinto la From Software che era l'autore ideale per trasporre al cinema il videogioco Elden Ring. Una presentazione solida, un trattamento e un incontro fondamentale.

Elden Ring, per avere la regia Alex Garland ha parlato con chi di dovere

Sappiamo ormai che è stato Alex Garland ad aggiudicarsi la regia dell'adattamento cinematografico di Elden Ring, popolare quanto impegnativa serie di titoli videoludici firmati From Software, dall'impostazione cupa, visionaria e grottesca, molto nelle sue corde. Le "corde" però contano fino a un certo punto e, per quanto spalleggiato dalla casa di produzione indie A24, Garland doveva passare sotto le forche caudine di un'approvazione in terra giapponese, un passaggio obbligato e delicato che - stando al New Yorker - il regista inglese ha preso molto sul serio, confrontandosi con un interlocutore fondamentale.

Elden Ring, Alex Garland ha ricevuto l'ok da Hidetaka Miyazaki in persona per la versione cinematografica

Se si associa Alex Garland a Elden Ring, più che a sue opere recenti come Civil War o all'ancora più realistico Warfare, si pensa alla sua capacità di costruire atmosfere disturbanti, per esempio nell'ottimo Annihilation con Natalie Portman su Netflix, oppure a Men. In ogni caso, l'originale sceneggiatore e origine della saga di 28 giorni dopo è risultato subito un'ottima scelta ai fan di Elden Ring (2022), della sua espansione Shadow of the Erdtree (2024) e del recente spin-off Elden Ring Nightreign (2025), tutti pubblicati su PC e principali console.
Per ottenere l'incarico dell'adattamento, Garland ha steso un copione di 160 pagine, accompagnato da 40 pagine piene di bozzetti: From Software aveva scritto il gioco con la collaborazione di George R. R. Martin (Il Trono di Spade), per cui non c'era persona migliore per essere all'altezza letteraria della sfida, visto che Garland ha pur sempre iniziato come scrittore, si ricorda "The Beach" (dal quale Boyle trasse l'omonimo film con DiCaprio). A quel punto Alex è volato in Giappone, dove ha presentato la sua visione del film ai vertici From Software, in particolare all'ormai già leggendario game designer Hidetaka Miyazaki, amato e odiato dall'utenza mondiale per la spietatezza delle sue sfide, sin dai tempi dei Dark Souls. L'articolo cita anche un probabile cast, ancora non confermato, senza assegnazioni rivelate di specifici ruoli: Kit Connor (già nel Warfare di Garland), Ben Whishaw e Cailee Spaeny, lanciatissima dopo Alien: Romulus. Significativo che l'A24, per rispettare la forte autorialità di questi videogiochi, tenti sempre la carta di affidare i lungometraggi direttamente a chi ha creato i titoli originali, ma finora tutti hanno declinato, anche Hideo Kojima per l'adattamento di Death Stranding.
Ricordiamo che l'ambienazione di Elden Ring è l'Interregno, dove sono dispersi i frammenti dell'Anello Ancestrale, in seguito alla Disgregazione avvenuta durante la Notte dei Neri Coltelli, con l'uccisione del semidio Godwyn l'Aureo. Il giocatore deve recuperare ogni frammento dell'Anello (Runa Maggiore) da ciascuno dei semidei rimasti, diventando il nuovo Lord Ancestrale. Leggi anche Death Stranding, Hideo Kojima sul film: "È la mia creatura, ma mi devo fidare degli altri"

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Alex Garland
Alex Garland
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Carpenter's Son: l'inquietante teaser trailer dell'horror biblico con Nicolas Cage
news Cinema The Carpenter's Son: l'inquietante teaser trailer dell'horror biblico con Nicolas Cage
De Noche, il film abbandonato da Joaquin Phoenix torna in pista con Pedro Pascal
news Cinema De Noche, il film abbandonato da Joaquin Phoenix torna in pista con Pedro Pascal
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 28 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 28 Agosto, in prima serata
Spider-Man: Brand New Day ha chiesto l'aiuto di una leggenda del cinema di arti marziali
news Cinema Spider-Man: Brand New Day ha chiesto l'aiuto di una leggenda del cinema di arti marziali
I Fantastici 4 poteva essere scritto dall'autore dei Goonies e Gremlins: "Avevo troppe opinioni"
news Cinema I Fantastici 4 poteva essere scritto dall'autore dei Goonies e Gremlins: "Avevo troppe opinioni"
I Play Rocky, Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone
news Cinema I Play Rocky, Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone
Da Eternals a Hamnet, la regista: "Alla Marvel ho imparato tanto, ma le risorse illimitate sono pericolose"
news Cinema Da Eternals a Hamnet, la regista: "Alla Marvel ho imparato tanto, ma le risorse illimitate sono pericolose"
I migliori film in streaming di Jack Black, che compie oggi 56 anni
news Cinema I migliori film in streaming di Jack Black, che compie oggi 56 anni
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Elysium
Sotto il sole di Riccione
Civiltà Perduta
Troy
Fuga dal pianeta Terra
No Way Up - Senza Via di Uscita
McFarland, USA
Facile preda
Left Behind - La profezia
Conversazioni con Altre Donne
Volo Pan Am 73
Sotto il Sole di Amalfi
Film stasera in TV