Elden Ring, per avere la regia Alex Garland ha parlato con chi di dovere

Il New Yorker ha raccontato come il regista Alex Garland abbia convinto la From Software che era l'autore ideale per trasporre al cinema il videogioco Elden Ring. Una presentazione solida, un trattamento e un incontro fondamentale.

Sappiamo ormai che è stato Alex Garland ad aggiudicarsi la regia dell'adattamento cinematografico di Elden Ring, popolare quanto impegnativa serie di titoli videoludici firmati From Software, dall'impostazione cupa, visionaria e grottesca, molto nelle sue corde. Le "corde" però contano fino a un certo punto e, per quanto spalleggiato dalla casa di produzione indie A24, Garland doveva passare sotto le forche caudine di un'approvazione in terra giapponese, un passaggio obbligato e delicato che - stando al New Yorker - il regista inglese ha preso molto sul serio, confrontandosi con un interlocutore fondamentale.





Elden Ring, Alex Garland ha ricevuto l'ok da Hidetaka Miyazaki in persona per la versione cinematografica

Se si associa Alex Garland a Elden Ring, più che a sue opere recenti come Civil War o all'ancora più realistico Warfare, si pensa alla sua capacità di costruire atmosfere disturbanti, per esempio nell'ottimo Annihilation con Natalie Portman su Netflix, oppure a Men. In ogni caso, l'originale sceneggiatore e origine della saga di 28 giorni dopo è risultato subito un'ottima scelta ai fan di Elden Ring (2022), della sua espansione Shadow of the Erdtree (2024) e del recente spin-off Elden Ring Nightreign (2025), tutti pubblicati su PC e principali console.

Per ottenere l'incarico dell'adattamento, Garland ha steso un copione di 160 pagine, accompagnato da 40 pagine piene di bozzetti: From Software aveva scritto il gioco con la collaborazione di George R. R. Martin (Il Trono di Spade), per cui non c'era persona migliore per essere all'altezza letteraria della sfida, visto che Garland ha pur sempre iniziato come scrittore, si ricorda "The Beach" (dal quale Boyle trasse l'omonimo film con DiCaprio). A quel punto Alex è volato in Giappone, dove ha presentato la sua visione del film ai vertici From Software, in particolare all'ormai già leggendario game designer Hidetaka Miyazaki, amato e odiato dall'utenza mondiale per la spietatezza delle sue sfide, sin dai tempi dei Dark Souls. L'articolo cita anche un probabile cast, ancora non confermato, senza assegnazioni rivelate di specifici ruoli: Kit Connor (già nel Warfare di Garland), Ben Whishaw e Cailee Spaeny, lanciatissima dopo Alien: Romulus. Significativo che l'A24, per rispettare la forte autorialità di questi videogiochi, tenti sempre la carta di affidare i lungometraggi direttamente a chi ha creato i titoli originali, ma finora tutti hanno declinato, anche Hideo Kojima per l'adattamento di Death Stranding.

Ricordiamo che l'ambienazione di Elden Ring è l'Interregno, dove sono dispersi i frammenti dell'Anello Ancestrale, in seguito alla Disgregazione avvenuta durante la Notte dei Neri Coltelli, con l'uccisione del semidio Godwyn l'Aureo. Il giocatore deve recuperare ogni frammento dell'Anello (Runa Maggiore) da ciascuno dei semidei rimasti, diventando il nuovo Lord Ancestrale.