Elden Ring, Alex Garland il regista del film dal videogioco FromSoftware? Ormai pare certo

La notizia era affiorata negli scorsi giorni, poi era stata rimossa, ora è riaffiorata con conferma di uno scooper: pare proprio che sarà l'Alex Garland di Civil War a dirigere il film tratto dal videogioco Elden Ring di Hidetaka Miyazaki e della sua FromSoftware. L'etichetta è l'A24.

Questo film dal videogioco Elden Ring della FromSoftware di Hidetaka Miyazaki parte davvero? Nexus Point News aveva pubblicato la notizia secondo la quale lo stimato regista Alex Garland era stato scelto dall'A24 per avviare il progetto dell'adattamento cinematografico, per poi cancellare la news. Secondo lo scooper Jeff Snyder, è tutto vero (com'era prevedibile). Il lungometraggio sta decollando sul serio, e con un contesto narrativo concepito da George R. R. Martin, potrebbe tranquillamente diventare uno degli adattamenti videoludici più autoriali del prossimo futuro, Death Stranding permettendo. Leggi anche Split Fiction, il film dal videogioco con Sydney Sweeney per la regia di Jon M. Chu

Alex Garland dirige Elden Ring dal videogioco FromSoftware per l'A24?

Ha perfettamente senso che sia Alex Garland a occuparsi di un progetto così importante per l'etichetta indie A24: il regista di Ex Machina e Annientamento ha firmato con il recente Civil War il film fino a quel momento più costoso dell'A24, con un budget sui 50 milioni di dollari (l'incasso mondiale è stato di 127.300.000, per la cronaca). In attesa di conferme ufficiali, ricordiamo che la saga videoludica di Elden Ring è iniziata nel 2022 su Windows e le principali console Sony e Microsoft: si tratta di gdr d'azione, molto impegnativi come la tradizione di Hidetaka Miyazaki vuole sin dai Dark Souls. Si stima che siano state vendute una trentina di milioni di copie del gioco, che ha avuto un sequel sotto forma di DLC con Shadow of the Erdtree l'anno scorso e che presto vedrà uno spin-off single e multiplayer con Elden Ring Nightreign, in arrivo a fine maggio. Si vuole probabilmente attendere quel momento per gli annunci ufficiali, ottimizzando i risultati nei motori di ricerca.

La storia di Elden Ring si svolge nel visionario Interregno, dove il giocatore deve recuperare i frammenti dell'Anello Ancestrale, dispersi durante la Disgregazione, conseguenza dell'omicidio del semidio Godwyn l'Aureo, durante la Notte dei Neri Coltelli. Ogni semidio rimasto possiede un frammento dell'Anello, detto Runa Maggiore: ritrovare ciascun pezzo è compito del protagonista, un esiliato Senzaluce che ha ora la sua occasione di redenzione. Ricomposto l'Anello, diventerà il Lord Ancestrale?

L'A24 ha proprio intenzione di giocare la nuova carta hollywoodiana degli adattamenti videoludici (che sembrano ultimamente prendere il posto dei cinecomic), ma a modo suo, più autoriale: ricordiamo che Michael Sarnoski sta lavorando per loro sul film dal Death Stranding di Hideo Kojima, dove reciterà anche il nostro Luca Marinelli.