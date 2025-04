Split Fiction, il film dal videogioco con Sydney Sweeney per la regia di Jon M. Chu

News Cinema

L'adattamento del grande successo videoludico degli Hazelight Studios, Split Fiction, accelera: una delle protagoniste sarà Sydney Sweeney. Scriveranno gli sceneggiatori dei Deadpool, Rhett Reese & Paul Wernick, dirigerà Jon M. Chu, reduce da Wicked. Si fa sul serio.

Evidentemente Sydney Sweeney è un'appassionata di videogiochi, perché dopo aver avviato la coproduzione di Out Run, adesso ha accettato di interpretare una delle due protagoniste di Split Fiction, prossima versione cinematografica del grande successo Hazelight Studios. Il progetto sta davvero decollando (mentre il film di It Takes Two non si è ancora concretizzato): alla regia ci sarà Jon M. Chu, su copione degli sceneggiatori di Deadpool. A differenza di altri adattamenti da videogiochi come Un film Minecraft, questo viene messo in cantiere proprio "a caldo", visto che il titolo è uscito all'inizio di marzo.

Split Fiction con Sydney Sweeney e la regia di Jon M. Chu, il progetto decolla

Nella versione cinematografica di Split Fiction, quale ruolo ricoprirà Sydney Sweeney, Mio o Zoe? Pare che l'attrice non abbia ancora deciso: la storia del videogame degli Hazelight Studios di Josef Fares vede infatti due ragazze scrittrici finire insieme nei propri mondi immaginati, uno fantasy e l'altro sci-fi. Per sopravvivere devono collaborare, così come devono collaborare due giocatori, perché com'è stato il caso dei precedenti giochi della casa, A Way Out e It Takes Two, si deve affrontare la sfida in tandem. La Story Kitchen ha davvero premuto il pedale dell'acceleratore su questo adattamento cinematografico, perché i nomi coinvolti sono notevoli.

Il regista Jon M. Chu ormai è lanciatissimo, dopo il grande successo del musical Wicked, che vedrà il secondo atto Wicked for Good in sala questo Natale: probabile che sia stato scelto per aver saputo mettere in scena con successo un duetto al femminile, in un contesto di coreografica fantasia. Lo humor della sceneggiatura dovrebbe essere garantito da Rhett Reese & Paul Wernick, già complici di Ryan Reynolds per i Deadpool, a occhio molto sulla lunghezza d'onda dell'umorismo di Fares, che quando si occupava di cinema firmò lavori come Jalla Jalla o Kops.

Story Kitchen è ormai specializzata in questi adattamenti videoludici, dopo i Sonic, la prossima serie animata di Tomb Raider per Netflix e i film in arrivo tratti da Streets of Rage e ToeJam & Earl.