Effetto Truffaut: su RaiPlay 11 film del grande regista francese

Sulla piattaforma streaming della Rai è disponibile per tutti, gratuitamente, una raccolta di film di uno dei più grandi e amati registi della storia del cinema: François Truffaut. Undici titoli disponibili in versione integrale e restaurata, e disponibili in doppia lingua (originale e doppiata in italiano), con sottotitoli in italiano.

In Francia, nel corso del primo lockdown, la televisione pubblica ha trasmesso in prima serata un ciclo di grandi classici della storia del cinema e mondiale, facendo registrare ascolti notevoli e ottenendo il plauso di pubblico e stampa.

Da noi in Italia le cose sono andate diversamente. Sui canali generalisti della Rai il cinema ha sempre mantenuto un interesse più che secondario, e gli sforzi di RaiMovie - pur encomiabili - non solo stati sufficienti, specie paragonati a quelli d'oltralpe.

Per fortuna, però, esiste lo streaming (almeno per casi come questo). Ed ecco che RaiPlay - che è una miniera di piccoli e grandi tesori, e che spesso viene sottovalutata - ha deciso di rendere disponibile al pubblico italiano, gratuitamente, un ciclo di undici film firmati da uno dei più grandi e amati registi della storia del cinema: François Truffaut.

Il ciclo si chiama Effetto Truffaut (da Effetto notte, uno dei titoli più celebri del regista), e questi sono gli undici film disponibili su RaiPlay:

Tutti i film di Effetto Truffaut sono presenti su RaiPlay in versione integrale e restaurata, e sono disponibili in doppia lingua (originale e doppiata in italiano), con sottotitoli in italiano.