A quarant'anni dalla scomparsa, ricordiamo il genio di Truffaut con 5 dei suoi migliori film da vedere in streaming

News Cinema

Uno dei fautori della Nouvelle Vague ha riscritto la grammatica del cinema in maniera indiscutibile. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che hanno contribuito a farlo.

Oggi è il quarantesimo anniversario dalla scomparsa di François Truffaut. Il regista, sceneggiatore e attore francese a partire dalla fine degli anni ‘50 ha realizzato una serie di capolavori che hanno ridefinito il cinema europeo, ispirando anche molti cineasti dall’altra parte dell ‘Oceano. Truffaut è stato uno degli artefici principali della Nouvelle Vague, la corrente cinematografica che ha rivoluzionato il concetto di libertà artistica applicata alla realizzazione di un lungometraggio. QUesti i cinque film in streaming tra i suoi disponibili che consideriamo maggiormente emblematici per rendergli ancora una volta il dovuto omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti dall indimenticato François Truffaut

I 400 colpi

Fahrenheit 451

La sposa in nero

Baci rubati

L’ultimo metrò

I 400 colpi (1959)

Uno degli esordi più importanti della storia del cinema, che riscrive la grammatica della Settima Arte con una freschezza e un’attenzione alla verità delle immagini prima sconosciuta. Un giovanissimo Jean-Pierre Léaud è protagonista de I 400 colpi, storia di ribellione alle regole imposte da una società che non comprende i più giovani e il loro desiderio di verità Premio per la miglior regia a Cannes a candidatura all’Oscar per la miglior sceneggiatura. Truffaut compone un mosaico estetico che perfettamente si sposa con quello umano. E il finale col bambino che arriva al mare e guarda in macchina a testimoniare il suo entusiasmo è ancora oggi uno dei più emozionanti della storia del cinema mondiale. Disponibile su Amazon Prime Video.

Fahrenheit 451 (1966)

Fahrenheit 451: I titoli di testa

L’adattamento del capolavoro letterario di Ray Bradbury ci mostra un Truffaut che sa come rendere personale il genere, anche uno complesso come la fantascienza distopica. Oskar Werner e Julie Christie sono incomparabili in Fahrenheit 451, parabola di grandissimo impatto estetico e di una portata ideale oggi più che mai fondamentale. La necessità di emozioni, la portata della conoscenza come strumento di libertà morale, politica, sociale, sono discorsi che il film rende contemporanei, anzi universali. Con un finale magnifico e profetico. Da rivedere per imparare ancora una volta. per imparare sempre. Disponibile su Amazon Prime Video.

La sposa in nero (1967)

Una grandissima Jeanne Moreau si fa paladina vendicatrice in questa storia d’amore negato e riaffermato con la violenza. A suo modo La sposa in nero è uno dei film maggiormente romantici di Truffaut, un ritratto femminile sfaccettato e ambiguamente poetico. L’autore ricostruisce le coordinate del noir in un film esemplare dal punto di vista formale, enigmatico ed ipnotico sotto quello narrativo. Uno dei titoli di culto di un cineasta che non ha paura di osare la carta della sottrazione sul genere, sempre difficile da lui dosata con maestria. Anche in questo caso finale enigmatico e bellissimo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Baci rubati (1968)

Ritorno al romanticismo parigino per Truffaut, che incontra nuovamente Jean-Pierre Léaud per una commedia sulla soavità dei sentimenti, sia quelli passeggeri che quelli invece destinati a rimanere, o quantomeno a durare per sempre. Baci rubati è un lungometraggio di una gioiosa prelibatezza, un toccasana per lo spirito e la dimostrazione perfetta che il suo autore sapeva anche prendere la vita alla leggere. Nomination all’Oscar per il miglior film straniero. Con una dolcissima Claude Jade. Uno dei film che hanno reso immortale il suo autore. Disponibile su Apple Itunes.

L’ultimo metrò (1980)

Uno dei film in costume più belli della storia dle cinema francese ed europeo, una dissertazione sulla forza dell’arte come resistenza alla follia dell’occupazione nazista. Catherine Deneuve e Gérard Depardieu sono immensi protagonisti di questo film che racconta il teatro come via di fuga, prima di tutto mentale ma anche fisica. Un melodramma a tinte forti che contiene momenti di pathos destinati a rimanere impressi nella memoria dello spettatore. Con un finale straziante. Altra nomination all’Oscar L'ultimo metrò come miglior film straniero, meritava assolutamente di portare a casa la statuetta. Premiato comunque con una valanga di Premi in tutto il mondo. Indubitabilmente uno dei capolavori di François Truffaut. Disponibile su CHILI.