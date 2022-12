EFA 2022: vince Triangle of Sadness, un premio anche per Piccolo Corpo e per Marco Bellocchio

News Cinema

Il film di Ruben Östlund Triangle of Sadness, già vincitore a Cannes, ha vinto i 35esimi EFA, European Film Awards, ma un importante riconoscimento è andato anche a Laura Samani e al suo Piccolo corpo e a Marco Bellocchio per Esterno notte. Tutti i premi.

Sono stati assegnati i 35esimi EFA, o European Film Awards, che hanno visto il trionfo del regista Ruben Östlund e del suo Triangle of Sadness, già premiato a Cannes, con 4 premi. Il regista ha dedicato la vittoria all'attrice Charibi Dean, morta a soli 32 anni dopo un'improvvisa malattia lo scorso agosto. Ma nella serata ci sono stati anche importanti riconoscimenti per il cinema italiano come quello a Piccolo corpo di Laura Samani che ha vinto il premio per la Rivelazione europea - premio FIPRESCI. A questo proposito Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Le nostre congratulazioni a Laura Samani, per il premio Miglior rivelazione europea alla 35ma edizione degli European Film Awards. Un’esordiente dalla voce originale, che con la sua storia radicata nei territori e nei dialetti veneto e friulano, riesce a superare ogni confine e a dare al suo cinema un forte respiro internazionale, prima con l’attenzione ricevuta alla Semaine de la Critique al Festival di Cannes, poi con il David di Donatello per la Migliore opera prima, ora con questo importantissimo riconoscimento della giuria degli EFA. Una storia ambientata in un tempo sospeso legato al passato e alla tradizione, ma affollato di rimandi e allusioni all’oggi, in cui il suo sguardo femminile trova la piena espressione nel racconto dell’esperienza generatrice e trasformatrice di cui sono capaci le donne. Siamo felici di aver contribuito a individuare e sostenere il suo talento, insieme alla Nefertiti Film di Nadia Trevisan e Alberto Fasulo, con i quali festeggiamo la nascita e l’affermazione di una giovane e promettente autrice.

Esterno notte di Marco Bellocchio ha vinto il premio per lo storytelling o - narrazione - innovativo, mentre Il buco di Michelangelo Frammartino ha vinto un premio tecnico per il sonoro. Ma vediamo tutti i riconoscimenti assegnati,

EFA 2022: tutti i premi

Film Europeo: Triangle of Sadness di Ruben Östlund

Regista europeo: Ruben Östlund per Triangle of Sadness

Attrice europea: Vicky Krieps per Il corsetto dell'imperatrice

Attore europeo; Zlatko Burić per Triangle of Sadness

Sceneggiatore europeo: Ruben Östlund per Triangle of Sadness

Commedia europea: Il capo perfetto di Fernando León De Aranoa

Lungometraggio d'animazione europeo: No Dogs or Italians Allowed, di Alain Ughetto

Documentario europeo: Mariupolis 2, di Mantas Kvedaravičius

Rivelazione europea - premio FIPRESCI: Piccolo Corpo di Laura Samani

Cortometraggio europeo: Granny’s Sexual Life, di Urška Djukic, Émilie Pigeard

Storytelling europea innovativa: Esterno notte di Marco Bellocchio

Premio del pubblico giovane europeo: Animal, di Cyril Dion

Premio European University: EO di Jerzy Skolimowski

Fotografia europea; Kate McCullough per The Quiet Girl

Montaggio Europeo: Özcan Vardar and Eytan İpeker per Burning Days

Scenografia europea: Jim Clay per Belfast

Costumi europei: Charlotte Walter per Belfast

Make up e acconciature europee: Heike Merker per All Quiet on the Western Front

Colonna sonora originale europea: Paweł Mykietyn per EO

Sonoro europeo: Simone Paolo Olivero, Paolo Benvenuti, Benni Atria, Marco Saitta, Ansgar Frerich e Florian Holzner per Il buco

Effetti visivi europei: Frank Petzold, Viktor Müller e Markus Frank for All Quiet on the Western Front

Premio di coproduzione Eurimages a tutti i produttori ucraini

Premio europeo della sostenibilità - premio Film4Climate alla Commissione Europea per il suo Green Deal europeo

Premio Europeo per la carriera nel cinema mondiale a Elia Suleiman

Premio alla Carriera europeo a Margarethe von Trotta.