Edoardo Leo doppia Leo la lucertola! Ecco il trailer del musical cartoon targato Netflix

News Cinema

È Edoardo Leo a doppiare Leo, sostituendo Adam Sandler, per la versione italiana di questo film di animazione originale Netflix, sulla piattaforma dal 21 novembre.

S'intitola Leo il nuovo film di animazione originale Netflix, sulla piattaforma dal 21 novembre in streaming: oltre a mostrarvene il trailer italiano, vi comunichiamo che sarà ironicamente Edoardo Leo a doppiare il lucertolone protagonista, sostituendo quindi Adam Sandler che gli dà la voce nella versione originale. Ma di cosa parla questa bizzarra storia?





Leo, la trama del film animato doppiato da Edoardo Leo

In Leo, film animato diretto da Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim, realizzato dall'Animal Logic per Netflix, seguiamo il settantaquattrenne lucertolone protagonista: vive i suoi giorni ormai solo nella classe di una scuola elementare della Florida, in compagnia di una tartaruga. Non gli rimane molto da vivere, anzi scopre di avere a disposizione soltanto un anno: cercherà allora di sperimentare per la prima volta la vita all'esterno, per levarsi una soddisfazione, ma sarà più facile a dirsi che a farsi. Leo nell'anima è altruista, e non riesce davvero a ignorare i problemi degli alunni e delle alunne, specialmente una supplente non esattamente amorevole...

Adam Sandler stesso e Paul Sado hanno scritto con il co-regista Smigel la sceneggiatura del film. Edoardo Leo non è nuovo al doppiaggio dei cartoon, essendosi già cimentato con la voce di Timon nel remake del Re Leone.