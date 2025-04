Eddington: Joaquin Phoenix e Pedro Pascal litigano nella prima foto del film di Ari Aster in Concorso a Cannes

News Cinema

Possiamo finalmente vedere la prima fotografia di Eddington di Ari Aster, che parteciperà al Festival di Cannes 2025 in concorso. Del film con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal è stato diffuso anche il poster ufficiale.

Insieme alla bella notizia che Eddington farà parte della sezione concorso del settantottesimo Festival di Cannes, è arrivata la prima foto del film, in cui campeggiano Joaquin Phoenix, che, come sappiamo, fa la parte di uno sceriffo, e Pedro Pascal. Last but not least, finalmente è stato svelato il poster del film, che sottolinea la sua "doppia natura" di horror e di western. La mente dietro a Eddington è Ari Aster, regista statunitense che ha esordito brillantemente nel 2018 con Hereditary - Le radici del male, a cui sono seguiti Midsommar - Il villaggio dei dannati e Beau ha paura, che segna la prima collaborazione con Joaquin Phoenix. Il film è targato A24 e nel cast troviamo anche Emma Stone, Austin Butler, Deirdre O'Connell, Michael Ward, Clifton Collins Jr. e Luke Grimes.

Anche se la trama di Eddington non è stata svelata nel dettaglio, sappiamo che la vicenda è ambientata in una cittadina del New Mexico (Eddington) di cui è sceriffo il personaggio di Joaquin Phoenix, che tra l'altro è corrotto. Siamo inoltre in piena pandemia e tutto comincia con una coppia di Los Angeles che rimane senza benzina e si ferma a Eddington, dove viene accolta calorosamente. Purtroppo, al calar della notte, l'orrore si manifesta con inaudita violenza. Pedro Pascal fa la parte del sindaco, che ha una relazione con la moglie dello sceriffo.

Eddington: la prima foto e il manifesto ufficiale del film di Ari Aster

Cominciamo dal manifesto ufficiale di Eddington. Il fatto che sia in bianco e nero dipende dal genere a cui il film appartiene, che Ari Aster ha chiarito essere il noir. Il regista ha parlato anche di "thriller elettrico". Da rocce scoscese precipitano tre mucche e al centro c'è una piccola scritta: "Hindsight 2020", laddove in inglese hindsight significa "col senno di poi".

Passando alla foto, si vede benissimo che tra Joaquin Phoenix e Pedro Pascal non c'è fraterna amicizia. Pascal è arrabbiato e Phoenix cerca di calmarlo. Sullo sfondo c'è la desolata cittadina dove si svolgono i fatti e il cielo è plumbeo.