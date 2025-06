Eddington: è arrivato il trailer lungo ufficiale del nuovo film di Ari Aster

News Cinema

Dopo quelli in versione teaser di qualche mese fa, ecco il primo vero trailer ufficiale del nuovo film del regista di Midsommar e Beau ha paura, che vede protagonisti Joaquin Phoenix e Pedro Pascal. Ecco il trailer di Eddington.

Eccolo, ve lo presentiamo qui di seguito, il primo vero trailer ufficiale di Eddington, il nuovo film di Ari Aster che è stato presentato in concorso allo scorso Festival di Cannes.

Come oramai noto, Aster - sempre più ambizioso - ha girato un film che mescola western contemporaneo, commedia grottesca, dramma e thriller d'azione per raccontare quella che secondo lui è la situazione negli Stati Uniti (e forse non solo) di oggi, dove il tessuto sociale è lacerato da divisioni, ruggini, polarità estreme che nascono coi social media e battaglie politiche ideologiche e aprioristiche.

La storia, in estrema sintesi, è quella dell'escalation della tensione che esiste tra lo sceriffo della città omonima dove si svolge il film (interpretato da Joaquin Phoenix, già protagonista di Beau ha paura) e il sindaco di quella città che sta cercando di farsi rieleggere (il lanciatissimo Pedro Pascal). Completano il cast Emma Stone, Austin Butler, Grimes, Deirdre O’Connell, Michael Ward e Clifton Collins Jr..

A Cannes Eddington è stato accolto in maniera piuttosto tiepida da quasi tutta la stampa internazionale (compresi noi: qui la nostra recensione del film), ma questo non vuol dire che i tanti, tantissimi fan di questo regista diventato di culto con una manciata di film (perlopiù giovani o giovanissimi) non lo potranno trovare interessante o perfino qualcosa di più. Al momento I Wonder Pictures, che lo distribuisce in Italia, non ha ancora fissato una data d'uscita, ma è logico pensare possa essere una delle loro uscite autunnali "forti".

