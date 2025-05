Eddie Murphy e Il blindato dell'amore: prime immagini e trama del film prossimamente su Prime Video

News Cinema

L'attore americano è protagonista di un nuovo film Amazon Original diretto da Tim Story che vedremo in streaming dal 6 agosto. Ecco foto e trama di Il blindato dell'amore.

Dopo aver portato su Netflix lo scorso anno l'ultimo, deludente capitolo della saga di Un poliziotto a Beverly Hills, Eddie Murphy si trasferisce ora su Prime Video: prossimamente in streaming sulla piattaforma una commedia Amazon Original dal titolo Il blindato dell'amore, di cui vedete qui sopra e qui sotto alcune delle prime immagini ufficiali, e che viene raccontato come un film che regala forti colpi di scena, battute taglienti e disavventure inaspettate: il risultato è un viaggio divertentissimo e scatenato.





Diretto da Tim Story - noto per The Blackening, La bottega del barbiere e Poliziotto in prova - Il blindato dell’amore mescola azione adrenalinica e umorismo pungente e

riunisce due generazioni di comici per dare vita ad un sodalizio esplosivo ed esilarante che esalta la sintonia perfetta tra l'esperienza della vecchia scuola e l'energia di quella nuova.

Ecco la trama ufficiale e il poster di Il blindato dell'amore, in arrivo su Prime Video il 6 agosto:

Nella commedia action Il blindato dell’amore, quello che doveva essere un normale ritiro di contanti prende una piega inaspettata quando due guardie giurate molto diverse tra loro, Russell e Travis, cadono nell'imboscata orchestrata da un gruppo di spietati criminali guidati da un'astuta stratega, Zoe, il cui piano va ben oltre il semplice furto di denaro. Mentre intorno a loro si scatena il caos, l'improbabile duo dovrà barcamenarsi tra gravi pericoli, personalità agli antipodi e una giornata storta che continua a peggiorare.

A interpretare Russell è Murphy, mentre Pete Davidson, uno dei volti più noti del Saturday Night Live, è Travis. Keke Palmer veste i panni di Zoe, mentre a completare il cast troviamo Eva Longoria, Marshawn Lynch, Joe “Roman Reigns” Anoa’i, Andrew Dice Clay e Ismael Cruz Córdova. La sceneggiatura del film è firmata da Scritto da Kevin Burrows & Matt Mider.