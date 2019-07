Eagle Pictures: forti emozioni rincorrendo i dinosauri e grandi risate con gli Addams a Halloween

News Cinema

Il Direttore Marketing Theatrical Serena Petrucci ci illustra i prossimi titoli della società di produzione e distribuzione.

Cosa scegliereste tra Midway, il nuovo epico film di Roland Emmerich ambientato nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale, e La Famiglia Addams in versione animata? Serena Petrucci, Direttore Marketing Theatrical di Eagle Pictures, risponderebbe che sono entrambi da scegliere perché "condividere emozioni in una sala piena di gente è ciò che renderà sempre unica l'esperienza cinematografica". Non sono soltanto questi ovviamente i titoli dei prossimi mesi della società di produzione e distribuzione, la quale punta molto sul film di Stefano Cipani con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy de Palma intitolato Mio fratello rincorre i dinosauri (tratto dal best-seller omonimo di Giacomo Mazzariol) in uscita il 5 settembre. Approfondiamo il discorso direttamente con Serena Petrucci nell'intervista a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione.