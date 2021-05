È morto l’attore di School of Rock Kevin Clark alias Freddy. Jack Black: "Ho il cuore spezzato"

News Cinema

A soli 32 anni, se n'è andato Kevin Clark, che in School of Rock era il giovanissimo batterista Freddy Jones. Jack Black ha voluto ricordarlo con affetto e commozione.

E' morto, a soli 32 anni, l'attore di School of Rock Kevin Clark. E’ stato investito da un'automobile mentre, all'una e 20 del mattino, era in sella alla sua bicicletta in quel di Chicago, dove abitava. Soccorso da un'ambulanza, è stato portato in ospedale, dove ha smesso di vivere circa un'ora dopo. Alla guida del veicolo c'era una ragazza di 20 anni.

In School of Rock di Richard Linklater, Kevin Clark interpretava il batterista della classe di musica Freddy Jones. All'epoca era un ragazzino e non aveva mai lavorato per il cinema. Tuttavia suonava (benissimo) la batteria da tempo, per la precisione da quando aveva 3 anni ed era solito colpire rumorosamente pentole e padelle nella cantina della casa materna. Clark non aveva proseguito la carriera di attore ma era diventato un musicista e da poco era entrato a far parte della band Jess Bess and the Intention. Come ha raccontato la madre, lo scorso weekend si era esibito nel suo primo show dal vivo.

Leggi anche Due dei bambini di School of Rock si amano teneramente nella vita vera

Jack Black è rimasto sconvolto dalla scomparsa del suo giovane compagno di set, e ha voluto ricordarlo postando su Instagram una foto dal set di School of Rock e una più recente e scrivendo: "Notizia devastante. Kevin se n'è andato. Troppo presto. Anima bella. Così tanti ricordi. Ho il cuore spezzato. Mando il mio amore alla sua famiglia e a tutta la comunità di School of Rock".

Noi vogliamo invece ricordare Kevin Clark con una brevissima scena di School of Rock.