News Cinema

Qualcuno che ci piace chiamare un genio ha scoperto che Caitlin Hale e Angelo Massagli, due degli studenti di Jack Black in School of Rock, sono fidanzati.

Ci sono piccole storie che aprono il cuore. Quella che vi raccontiamo oggi è romantica e ha per protagonisti due individui che ricordiamo bambini. Caitlin Hale e Angelo Massagli sono stati fra i piccoli protagonisti di School of Rock e ora… formano una splendida coppia

Nel film di Richard Linklater con protagonista Jack Black, Caitlin Hale e Angelo Massagli interpretavano due degli studenti a cui il protagonista Dewey Finn insegnava il rock & roll. Lei impersonava una ragazzina con le trecce di nome Martha soprannominata Blondie, mentre lui, che si chiamava Frankie, era una delle guardie del corpo della baby band. Come sappiamo che si amano teneramente? Dall'ultima foto apparsa sulla pagina Instagram di Angelo Massagli e risalente ad aprile.

Sull'account ci sono altri scatti della coppia, che appare innamoratissima, e sembra che l'idillio sia nato nel 2016. Quindi non si tratta di quelle storie eterne che nascono quando si è bambini. Caitlin e Angelo hanno scoperto di amarsi solo una volta cresciuti. Non sappiamo se si siano rincontrati a un certo punto o se abbiano mantenuto i contatti dopo la commedia del 2003. Nessuno dei due ha fatto della recitazione la propria professione. Lei è un'ecografa, mentre lui ha una laurea in legge.

School of Rock, che è diventato un musical e che ha dato origine a una serie spinoff su Nickelodeon, è ancora piacevolissimo da guardare. E poi è l’unico film nel quale si può ascoltare Immigrant Song dei Led Zeppelin, solitamente restii a cedere i diritti dei propri brani. Ecco la scena con il brano. Si vede, fra gli altri, Caitlin Hale.