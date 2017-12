Dwayne Johnson verso la corsa alla Casa Bianca nel 2024

Eravamo rimasti lo scorso mese di maggio a "è una reale possibilità", così rispondeva Dwayne Johnson in un'intervista per GQ all'ipotesi di una candidatura per la Presidenza degli Stati Uniti. Facendo due conti, già ci si poteva immaginare le elezioni del 2020 sarebbero state troppo vicine visti gli innumerevoli impegni cinematografici e non solo dell'attore. Oggi, durante una chiacchiera con Variety, Dwayne Johnson dice che alla Casa Bianca ci sta pensando "al 100%".

"Se guardiamo la mia agenda, vediamo progetti in sviluppo e riprese fino al 2020 con qualche strascico fino al 2021, quindi è realistico per me considerare le elezioni del 2024", spiega The Rock. Non era mai stata nei suoi piani l'idea di diventare Presidente degli USA, ma un articolo del Washington Post pubblicato quando Donald Trump e Hillary Clinton si davano battaglia, dava il nome di Johnson come un sicuro vincitore nel caso si fosse candidato. Scherzo o provocazione che fosse, la schiera di fan e follower (che attualmente ammontano a circa 175 milioni di persone divisi sui vari social network) di The Rock ha inziato a coccolare quell'idea tanto da convincere il diretto interessato che forse non era una cosa così assurda.

"Sono pienamente consapevole che la politica non sia il mio business, quindi la miglior cosa che io possa continuare a fare è ascoltare e imparare il più possibile, racconta l'attore durante l'intervista. "Guardo come la nostra presidenza stia gestendo ogni situazione. Guardo i nostri leader al governo e, come ogni americano, continuo a sperare siano equilibrati e, abbiano la capacità do unire il paese in questi tempi difficili, cosa che non mi sembra questa presidenza stia facendo". Ora, quale potrebbe essere lo slogan della campagna per le presidenziali 2024 di Dwayne Johnson? Make America Rock Again?

Intanto questo è il trailer del nuovo film di Dwayne Johnson, Jumanji - Benvenuti nella giungla, in uscita da noi il 1° gennaio 2018.