Dwayne Johnson, un video per festeggiare 20 anni di carriera al cinema

Dwayne Johnson alias The Rock ha usato come al solito i social per comunicare con i fan: l'interprete del prossimo Black Adam ha celebrato 20 anni di fiera carriera cinematografica.

Ospite di un hotel, Dwayne Johnson alias The Rock vi ha trovato una bella sorpresa dello staff: in un video su Instagram (oltre a non perdere l'occasione per pubblicizzare alcuni dei suoi prodotti), l'attore ha scoperto un collage di manifesti dei film della sua carriera. A quel punto ha colto l'occasione con i fan per festeggiare i suoi primi 20 anni al cinema, cominciati dopo la popolarità sui ring del wrestling. Cosa ha detto? Leggi anche Dwayne Johnson festeggia l'amico Brendan Fraser acclamato a Venezia per The Whale

20 anni di carriera per Dwayne Johnson, The Rock anche al cinema

Nato nel 1972, Dwayne Johnson, che rivedremo prossimamente in Black Adam (al cinema dal 20 ottobre), dopo un mancato avvio nel football, ha cominciato la sua carriera nel wrestling nel 1996, però il cinema non è arrivato subito. Quando era ormai per tutti The Rock sul ring, ottenne il suo primo ruolo in La mummia: Il ritorno (2001), dove interpretava il Re Scorpione nei flashback e dava la sue fattezze all'abominio che Brendan Fraser affrontava nel finale. Da lì ci fu il primo ruolo da protagonista proprio nel Re Scorpione (2002), spin-off della saga principale. Da allora Dwayne ne ha fatta di strada, con una popolarità crescente e un responso del boxoffice piuttosto solido, tra molti alti e pochi bassi. Il neocinquantenne attore nel video chiarisce la sua ricetta:

Porco cacchio, questa sorpresa mi ha fatto fermare a riflettere sui viaggi imprevedibili che tutti affrontiamo.

Vent'anni fa quando arrivai a Hollywood tutti gli "esperti" mi dissero che non dovevo farmi chiamare The Rock, che non dovevo andare in palestra e che avevo bisogno di perdere peso. E che decisamente non dovevo parlare di wrestling professionale.

Mi dissero: "Se vuoi farcela a Hollywood, devi essere come questi altri tizi, George Clooney, Will Smith..."

Non mi sembrava giusto, quindi dissi: non lo farò. La sola persona che sarò sarà... me stesso.

Se avessi fallito, almeno avrei fallito rimanendo vero, me stesso.

Anni dopo, eccoci qui e dico: "Porco cacchio" davanti a questo mosaico della mia carriera qui sul muro e, cosa più importante... vi dico GRAZIE per aver lottato con me lungo queste strade, per tutti questi anni. Vi amo gente, e un brindisi alla cosa più importante che possiamo essere: noi stessi.