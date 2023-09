Dwayne Johnson continua a sorprendere i tour guidati, il nuovo video

News Cinema

Non è la prima volta che Dwayne Johnson alias The Rock si diverte a sorprendere i turisti dei tour guidati per Hollywood. Dopo i primi istanti (assai brevi) di incredulità, l'entusiasmo è a mille. E lui se la spassa.

Già due anni fa Dwayne Johnson aveva condiviso su Instagram il video di una cosa che adora fare: quando è in macchina e si trova accanto a un bus che compie l'usuale tour per le ville dei divi a Hollywood, sorprende i partecipanti, entusiasmandoli a mille. Ieri ha pubblicato un altro di questi video, con più battute! Leggi anche Dwayne Johnson: "Le due lezioni che ho imparato da mio padre"

Dwayne Johnson: "È una delle cose migliori della fama"

Dopo i primi istanti di entusiasmo dei turisti sul bus, ovviamente pronti a saltare sui loro smartphone per inquadrare il momento storico, Dwayne Johnson li incalza: "Siete già stati a casa mia?" "No? Dov'è?" "No, va bene così, meglio così!" The Rock suggerisce all'autista di allineare il bus meglio al suo SUV: "Il selfie bisogna farlo! Mi raccomando, fateci entrare il mio testone!" Quando si allontana, Dwayne aggiunge per il video: "È stato divertente. Questa roba è uno degli aspetti migliori della fama. Rendi la loro giornata speciale... e distribuisci un po' di roba gratis! Roba gratis, uno degli aspetti migliori della fama".

L'enfasi sul gratis è forse anche suggerita dagli scioperi in corso, tra cui quello del sindacato degli attori. Tutt'altro che insensibile alla questione, Johnson ha donato una non rivelata "cifra a sette zeri" alla fine di luglio, al sindacato SAG-Aftra, per sostenere le famiglie di attori e attrici meno fortunate, che per protestare rischiano letteralmente di non arrivare a fine mese.