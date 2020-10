Dwayne Johnson e la cucina "italiana": per l'attore penne alla bolognese con vodka infornate

News Cinema

Il cosiddetto "cheat meal" del weekend per Dwayne Johnson, in sostanza il pasto libero della sua alimentazione super controllata, è stato penne alla bolognese con vodka con la ciliegina del grill del forno.

Cosa c'è di più bello del pasto libero quanto si è sotto stretto regime alimentare? Di più bello c'è il fatto di condividerlo, quel pasto, mostrando ai propri 200 milioni di follower. E chi segue Dwayne Johnson su Instagram sa bene che quasi ogni settimana, quando arriva il momento del cosiddetto "cheat meal" (il pasto dello sgarro, se vogliamo tradurlo letteralmemente), l'attore posta una foto o un video in cui ci mostra in cosa consiste. Per lui, che pesa circa 120 kg di muscoli, il pasto libero può essere una vagonata di roll di sushi che, noi persone normali, neanche con la formula All You Can Eat riusciremmo a mangiare. Oppure un paio di cubi di pan brioche alti 10 centimentri ciascuno, su cui The Rock spalma burro di arachidi, sciroppo d'acero corretto alla tequila e una cucchiata di panna. Stavolta, però, è stato il turno dei carboidrati.

Nel breve video qui sotto, Dwayne Johnson mostra quelle che si direbbero due etti e mezzo di penne, cotte e adagiate su un foglio di alluminio con sopra uno strato di sugo alla bolognese imbevuto di vodka. Quello che fa l'attore è di metterle in forno e accendere la funzione grill sui 260 gradi di temperatura (500° Fahrenheit nel video). È vero che noi italiani quando vediamo la versione americana di un piatto di pasta siamo istantaneamente colti da un senso di raccapriccio misto a compassione, ma diciamo che Dwayne Johnson poteva fare molto peggio. Intanto c'è l'errore comune nelle case statunitensi di cuocere la pasta e non condirla e mangiarla subito. Ci sarebbe da scommettere che le penne sotto il sugo siano scolate da un po' ed evidentemente troppo asciutte.

Le penne alla vodka sono un piatto che esiste dalla fine degli anni 70, non è una nostra abituale prima scelta, ma ha un suo perché. Soprattutto se è cucinato come si deve, ovvero con sugo di pomodoro, panna, pancetta affumicata e ovviamente vodka. La vodka nel sugo alla bolognese è una variante americana e l'infornata di Dwayne Johnson non sarebbe una cafonata, se lui fosse al corrente dell'esistenza delle penne gratinate. Che sono però un'altra ricetta. Nel video dice "I know, I know, it's my choice" (lo so, lo so, è una mia scelta), il che ci lascia presumere che stia rispondendo al tacito scetticismo di chi guarda. Le penne si possono infornare, ma non così. Poi, per carità, è il pasto libero quindi... peace & love.





Fonte Video: account Twitter di Dwayne "The Rock" Johnson