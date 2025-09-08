TGCom24
Home | Cinema | News | Dust Bunny: il trailer ufficiale del film con Mads Mikkelsen cacciatore di mostri
News Cinema

Dust Bunny: il trailer ufficiale del film con Mads Mikkelsen cacciatore di mostri

Sta per essere presentato al Toronto International Film Festival questo film che segna l'esordio cinematografico del creatore di Hannibal, Brad Fuller, in cui Mads Mikkelsen è un killer di mostri che viene assoldato da una bambina di dieci anni. Ecco il trailer ufficiale di Dust Bunny.

Dust Bunny: il trailer ufficiale del film con Mads Mikkelsen cacciatore di mostri

Protagonista pochi giorni fa al Festival di Venezia con The Last Viking di Anders Thomas Jensen, Mads Milkkelsen è volato dall'altro lato dell'Atlantico ed è approdato a Toronto, dove sta per presentare in prima mondiale un altro film che si intitola Dust Bunny.
Esordio nel mondo del cinema come sceneggiator e regista del Brad Fuller che ha creato la serie tv Hannibal (di cui il danese era protagonista), il film vede Mikkelsen nei panni di un killer professionista di mostri che viene assoltato dalla vicina di casa di 10 anni dopo che delle creature che si nascondo sotto il suo letto le hanno divorato i genitori. Questa improbabile coppia affronterà mostri di ogni tipo, compresi quelli interiori che nascondono a loro stessi.
Nei panni della ragazzina troviamo Sophie Sloan, mentre a completare il cast ci sono Sigourney Weaver, David Dastmalchian, Rebecca Henderson e Shelia Atim.
Dust Bunny debutterà nei cinema americani il prossimo 5 dicembre, e questo qui di seguito è il suo primo trailer ufficiale.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Ryan Reynolds riconoscente a Sandra Bullock: "Mi ha salvato da un periodo duro per la mia carriera"
news Cinema Ryan Reynolds riconoscente a Sandra Bullock: "Mi ha salvato da un periodo duro per la mia carriera"
Chris Evans sfoggia i muscoli di Captain America al Toronto Film Festival e riaccende i rumors. Sarà in Avengers: Doomsday?
news Cinema Chris Evans sfoggia i muscoli di Captain America al Toronto Film Festival e riaccende i rumors. Sarà in Avengers: Doomsday?
Donald Trump contro Tom Hanks: il Presidente esulta sui social per la cancellazione di un premio all'attore
news Cinema Donald Trump contro Tom Hanks: il Presidente esulta sui social per la cancellazione di un premio all'attore
Ragione e Sentimento, primo sguardo a Daisy Edgar-Jones nel ruolo di Elinor Dashwood
news Cinema Ragione e Sentimento, primo sguardo a Daisy Edgar-Jones nel ruolo di Elinor Dashwood
Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland conferma che i fan hanno influenzato la trama
news Cinema Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland conferma che i fan hanno influenzato la trama
Alien: Romulus 2, Fede Álvarez lascia la regia del sequel per divergenze creative?
news Cinema Alien: Romulus 2, Fede Álvarez lascia la regia del sequel per divergenze creative?
Spazio Coming Soon: conclusa l'intensa attività del service TV alla 82a Mostra del Cinema di Venezia
news Cinema Spazio Coming Soon: conclusa l'intensa attività del service TV alla 82a Mostra del Cinema di Venezia
Dynamic Duo, riscrittura della sceneggiatura in corso per lo spin-off animato dei DC Studios
news Cinema Dynamic Duo, riscrittura della sceneggiatura in corso per lo spin-off animato dei DC Studios
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Il patto dei lupi
World War Z
La casa sul lago del tempo
The Expatriate
Abbronzatissimi
Saranno famosi
The Missing
Un matrimonio all'inglese
Memento
JL Ranch
Prima o poi mi sposo
Ti guardo
Film stasera in TV