Dust Bunny: il trailer ufficiale del film con Mads Mikkelsen cacciatore di mostri

Sta per essere presentato al Toronto International Film Festival questo film che segna l'esordio cinematografico del creatore di Hannibal, Brad Fuller, in cui Mads Mikkelsen è un killer di mostri che viene assoldato da una bambina di dieci anni. Ecco il trailer ufficiale di Dust Bunny.

Protagonista pochi giorni fa al Festival di Venezia con The Last Viking di Anders Thomas Jensen, Mads Milkkelsen è volato dall'altro lato dell'Atlantico ed è approdato a Toronto, dove sta per presentare in prima mondiale un altro film che si intitola Dust Bunny.

Esordio nel mondo del cinema come sceneggiator e regista del Brad Fuller che ha creato la serie tv Hannibal (di cui il danese era protagonista), il film vede Mikkelsen nei panni di un killer professionista di mostri che viene assoltato dalla vicina di casa di 10 anni dopo che delle creature che si nascondo sotto il suo letto le hanno divorato i genitori. Questa improbabile coppia affronterà mostri di ogni tipo, compresi quelli interiori che nascondono a loro stessi.

Nei panni della ragazzina troviamo Sophie Sloan, mentre a completare il cast ci sono Sigourney Weaver, David Dastmalchian, Rebecca Henderson e Shelia Atim.

Dust Bunny debutterà nei cinema americani il prossimo 5 dicembre, e questo qui di seguito è il suo primo trailer ufficiale.



